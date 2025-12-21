Mali : Offensive éclair du 42e régiment de blindés à la frontière mauritanienne

Une opération de déni d'accès



L'offensive a visé un point de rassemblement névralgique utilisé pour coordonner des attaques complexes et des activités de contrebande. En neutralisant 15 terroristes et en saisissant un arsenal important, les FAMa privent le JNIM d'une infrastructure qui servait de base arrière pour des incursions profondes, comme celle observée en juillet dernier.









La neutralisation du "système moteur" du JNIM

La saisie de 32 motocyclettes est un succès tactique majeur. Dans la guerre du Sahel, la moto est l'outil indispensable de la mobilité terroriste (attaques rapides, replis par petits groupes). En les détruisant, l'armée malienne paralyse temporairement les capacités de redéploiement des militants dans cette zone désertique.









Le défi de la porosité frontalière

Cette opération met en lumière les tensions géopolitiques avec la Mauritanie. Si l'armée malienne verrouille sa frontière, l'absence supposée de pression du côté de Nouakchott permet aux cellules terroristes de s'y réorganiser. La sécurisation durable de la région de Nioro passera nécessairement par une clarification des engagements sécuritaires régionaux.

