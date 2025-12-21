Mali : Le BIR, une nouvelle force de frappe ultra-mobile pour les FAMa

Un message de souveraineté renforcé

L'inauguration de cette unité témoigne de la montée en puissance de l'outil de défense malien. En adaptant ses moyens aux réalités géographiques et tactiques du terrain (Sahel et zones frontalières), l'armée malienne démontre sa volonté de ne laisser aucun sanctuaire à l'ennemi. Le BIR devient ainsi le bras armé de la reconquête totale des espaces ruraux.

