AFRIQUE

Cameroun - Garoua : Les "Vétérans" apportent réconfort et dons à la Prison Centrale


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


La clôture de l'année sportive 2025 a pris une tournure solidaire pour l'association « Loisirs vétérans de Garoua ». Loin des pelouses de football, c'est entre les murs de la Prison Centrale de la ville qu'une importante délégation, conduite par Eugène Yombou, s'est rendue pour un geste de cœur mémorable.


Images et Info : OB Crtv Garoua
Images et Info : OB Crtv Garoua
 

Une dotation essentielle pour le quotidien des détenus

 

La délégation n'est pas venue les mains vides. Les membres de l'association ont mobilisé des ressources importantes pour offrir des denrées de première nécessité : sacs de riz, cartons d'huile végétale et divers détergents. Ces dons visent à soutenir l'administration pénitentiaire dans la prise en charge alimentaire et sanitaire des pensionnaires, garantissant ainsi un minimum de bien-être.



 

 Plus que des dons, un message de dignité


Au-delà de l'aide matérielle, la remise de vêtements a été un moment fort de la visite. Pour les "Loisirs vétérans", il s'agit de rappeler aux détenus qu'ils ne sont pas oubliés par la société. Ce geste s'inscrit dans une démarche de réhumanisation, essentielle pour préparer une future réinsertion sociale.




Le football au service de la bienfaisance

 

Cette action caritative est le point d'orgue d'un programme festif incluant un match de football Gala. En liant le sport à la bienfaisance, l'association démontre que les vétérans de Garoua sont des acteurs majeurs de la vie citoyenne, capables de transformer une passion ludique en un moteur de solidarité régionale.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


