Cameroun - Garoua : Les "Vétérans" apportent réconfort et dons à la Prison Centrale

Plus que des dons, un message de dignité



Au-delà de l'aide matérielle, la remise de vêtements a été un moment fort de la visite. Pour les "Loisirs vétérans", il s'agit de rappeler aux détenus qu'ils ne sont pas oubliés par la société. Ce geste s'inscrit dans une démarche de réhumanisation, essentielle pour préparer une future réinsertion sociale.









Le football au service de la bienfaisance

Cette action caritative est le point d'orgue d'un programme festif incluant un match de football Gala. En liant le sport à la bienfaisance, l'association démontre que les vétérans de Garoua sont des acteurs majeurs de la vie citoyenne, capables de transformer une passion ludique en un moteur de solidarité régionale.

