Tchad : à N’Djamena, un jeune homme condamné avec sursis pour homicide involontaire après un accident de la route

Un jeune homme poursuivi pour homicide involontaire, à la suite d’un accident de la circulation, a comparu devant le tribunal de grande instance de N’Djamena.



L’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés, relatifs à un accident ayant entraîné le décès de la victime trois mois plus tard. La famille du défunt réclame 25 millions de FCFA pour subvenir à ses besoins, ainsi que 50 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts.



Face à cette demande, la défense du prévenu a exprimé sa compassion envers la famille éplorée et ses regrets pour la perte humaine, tout en soulevant plusieurs éléments visant à atténuer la responsabilité de son client. L’avocat a rappelé que la victime avait d’abord été prise en charge à N’Djamena, avant que sa famille ne décide de la ramener brusquement au village pour y poursuivre les soins, sans en informer la partie impliquée dans l’accident.



La défense a souligné que les conditions dans lesquelles les soins ont été administrés au village, ainsi que l’évolution de l’état de la victime, méritent d’être clarifiées. En conséquence, elle a plaidé pour un allègement des charges retenues contre le prévenu. Après délibération, le tribunal a requalifié les faits en homicide involontaire, et a prononcé une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis à l’encontre de l’accusé.



Le dossier a été renvoyé pour plaidoirie. En attendant le verdict final, le prévenu reste détenu à la maison d’arrêt de Klessoum.