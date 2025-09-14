Tchad : le gouvernement réaffirme son autorité au Tibesti et dément toute attaque contre la population

« L’autorité de l’État doit être affirmée partout »



Le ministre de l’Administration du territoire, Limane Mahamat, a rappelé que les mesures prises visent à restaurer la paix et à accompagner les nouvelles autorités administratives récemment nommées. « Restaurer l’autorité de l’État suppose qu’il y ait des forces coercitives capables d’intervenir en cas de besoin. Cela ne signifie pas que nous partons en guerre contre la population du Tibesti », a-t-il souligné.



Il a également dénoncé une campagne de dénigrement ciblant le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Tibesti et insisté sur le fait que la plupart des responsables déployés sur le terrain sont eux-mêmes originaires de la région.



Des violations graves documentées



Le ministre de la Justice, Youssouf Tom, a mis en lumière les violations des droits humains commises dans cette zone riche en mines. « Les auteurs commettent des actes attentatoires aux droits de l’Homme, se font filmer et publient leurs exactions, ce qui porte atteinte à l’image du pays », a-t-il déclaré. Il a également dénoncé la facilité avec laquelle certains contrevenants traversent les frontières avec la Libye et le Niger, réaffirmant que « nous sommes dans un État de droit et il faut respecter les droits de l’Homme ».



« Miski n’est pas un État dans l’État »



De son côté, le ministre de la Sécurité publique, le général Ali Ahmat Akhabache, a rappelé que Miski est « un département comme les autres ». « Le Tchad est un pays unique, pas divisé », a-t-il martelé. Il a dénoncé ceux qui, armés, défient l’autorité de l’État et entretiennent un discours alarmiste sur les réseaux sociaux : « Les réseaux sociaux sont-ils devenus un État ? Où le Tchad a-t-il été remplacé par les réseaux sociaux ? »



Les ministres ont insisté sur le caractère régalien des mesures prises, rappelant que l’État a le devoir d’assurer la sécurité des citoyens et de faire respecter l’autorité de la République. Selon eux, toute tentative visant à diviser le pays ou à susciter la psychose sera fermement condamnée et réprimée dans le cadre des lois en vigueur.