​Tchad : le gouvernement fait le point sur la tragédie de Mandakao et l’interpellation de Succès Masra

Étaient présents à cette rencontre avec les médias :

– Limane Mahamat, ministre d’État, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation ;

– Ali Ahmat Aghabache, ministre de la Sécurité publique ;

– Gassim Chérif, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.



42 morts, 79 cases brûlées à Mandakao



Lors de cette conférence, le ministre d’État Limane Mahamat a dressé un bilan lourd des violences ayant éclaté à Mandakao, à 18 km de Bénamar. Selon ses déclarations, l’attaque a fait 42 morts, principalement issus de la communauté Ferick, dont 12 hommes, 13 femmes et 17 enfants.



Par ailleurs, 79 cases ont été incendiées, emportant avec elles l’ensemble des biens des familles victimes.



Incitation à la haine : l’audio attribué à Masra authentifié



Le porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif, est revenu sur l’interpellation du président des Transformateurs, Succès Masra, survenue le 16 mai à l’aube. Il a déclaré que l’audio diffusé sur les réseaux sociaux, et contenant des propos incitant à la haine, a été authentifié par les services juridiques compétents.



« À l’instar de tout citoyen, l’ex-Premier ministre est justiciable devant la loi », a-t-il affirmé, insistant sur le caractère légal et non politique de la procédure engagée.



Masra appelle ses partisans au calme



De leur côté, des membres de la direction du parti Les Transformateurs ont pu rendre visite à Succès Masra en présence de ses avocats, à la coordination. Selon leur déclaration, il se porte bien et a appelé ses militantes, militants et sympathisants au calme, tout en les encourageant à rester mobilisés dans l’attente des orientations futures du parti.