Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : les étudiants de l’Université Adam Barka entament une grève sèche et illimitée


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 30 Octobre 2025


L’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), section de l’Université Adam Barka d’Abéché (UNABA), a annoncé ce jeudi 30 octobre 2025 le déclenchement d’une grève sèche et illimitée.


​Tchad : les étudiants de l’Université Adam Barka entament une grève sèche et illimitée
La décision a été rendue publique à travers un communiqué signé par le président de la section, Mahamat Saleh Ahmat Oudah.

Selon le communiqué, cette grève fait suite à la non-satisfaction de plusieurs revendications jugées essentielles par les étudiants. Parmi les principales doléances figurent :
  • le non-fonctionnement du service de restauration universitaire,
  • l’absence de soutien aux activités culturelles et sportives,
  • et le non-paiement des bourses des étudiants de la Faculté des Arts et Sciences Sociales (FASS).
L’UNET/UNABA appelle l’ensemble des étudiants à respecter le mot d’ordre de grève, dans un esprit de solidarité, de calme et de responsabilité, afin de défendre leurs droits légitimes.

« Il s’agit d’une lutte légitime pour ce qui nous revient de droit, et nous devons la mener avec fermeté et responsabilité », peut-on lire dans le communiqué.

Le bureau exécutif de l’UNET/UNABA dit compter sur la mobilisation et la compréhension de tous les étudiants pour assurer la réussite du mouvement, tout en réaffirmant sa disponibilité au dialogue si les autorités concernées se saisissent du dossier.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/10/2025

Tchad : À Goz-Beïda, le sous-préfet sensibilise sur la paix, l’éducation et la cohabitation pacifique

Tchad : À Goz-Beïda, le sous-préfet sensibilise sur la paix, l’éducation et la cohabitation pacifique

Tchad : Nouvel afflux de réfugiés soudanais après la chute d’El-Fasher (HCR) Tchad : Nouvel afflux de réfugiés soudanais après la chute d’El-Fasher (HCR) 30/10/2025

Populaires

Abu Dhabi : 2 000 participants inscrits pour le PND du Tchad dont 1 200 étrangers

29/10/2025

Conflit au Soudan : pour Dr. Ahmat Yacoub Dabio, seule une solution politique négociée peut sauver le pays du chaos

29/10/2025

Dakar 2026 : le compte à rebours est lancé. Dans un an, le Sénégal accueillera le monde entier

30/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/10/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? 22/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter