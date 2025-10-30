​Tchad : les étudiants de l’Université Adam Barka entament une grève sèche et illimitée

le non-fonctionnement du service de restauration universitaire,

l’absence de soutien aux activités culturelles et sportives,

et le non-paiement des bourses des étudiants de la Faculté des Arts et Sciences Sociales (FASS).

La décision a été rendue publique à travers un communiqué signé par le président de la section, Mahamat Saleh Ahmat Oudah.Selon le communiqué, cette grève fait suite à la non-satisfaction de plusieurs revendications jugées essentielles par les étudiants. Parmi les principales doléances figurent :L’UNET/UNABA appelle l’ensemble des étudiants à respecter le mot d’ordre de grève, dans un esprit de solidarité, de calme et de responsabilité, afin de défendre leurs droits légitimes.« Il s’agit d’une lutte légitime pour ce qui nous revient de droit, et nous devons la mener avec fermeté et responsabilité », peut-on lire dans le communiqué.Le bureau exécutif de l’UNET/UNABA dit compter sur la mobilisation et la compréhension de tous les étudiants pour assurer la réussite du mouvement, tout en réaffirmant sa disponibilité au dialogue si les autorités concernées se saisissent du dossier.