‎ Tchad : à l’Assemblée, la ministre Zara Mahamat Issa présente les réformes sociales en faveur des populations vulnérables

La séance plénière, présidée par l’honorable Ali Kolotou Tchaïmi, président de l’Assemblée nationale, s’est tenue en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Saleh Bourma.



Les échanges ont porté sur des enjeux majeurs : l’amélioration des conditions de vie des citoyens, la réduction des disparités régionales dans les assistances sociales, la gestion de l’afflux croissant des réfugiés, l’implication des communautés hôtes, la cherté de la vie ainsi que l’accompagnement des personnes vulnérables, des sinistrés et des personnes vivant avec un handicap.



Dans son intervention, Mme Zara Mahamat Issa a rappelé les réformes structurelles engagées par son département pour consolider des institutions solides et performantes, capables de répondre efficacement aux objectifs fixés dans les différentes stratégies nationales, notamment le Programme quinquennal du chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Elle a souligné que ces réformes visent à garantir une gestion transparente, équitable et durable des ressources, tout en renforçant la gouvernance sociale et la redevabilité institutionnelle.



La ministre a mis en avant plusieurs avancées notables, parmi lesquelles :

- La création d’une agence nationale dédiée à la promotion et à la protection des personnes handicapées, récemment validée par la loi ;

- Le renforcement du partenariat stratégique avec les acteurs humanitaires et la Commission nationale d’accueil, de réinsertion des réfugiés et des retournés (CNARR) pour améliorer la coordination des actions sur le terrain ;

- La collaboration renforcée avec l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) pour assurer une assistance ciblée et efficace aux populations affectées par les crises humanitaires et alimentaires dans toutes les régions du pays.



Elle a également précisé que le ministère poursuit la mise en place de mécanismes de suivi et d’évaluation des politiques sociales afin de garantir une meilleure traçabilité des interventions et une répartition équitable des ressources selon les besoins réels des populations.



Dans le cadre de sa mission régalienne, le MASSAH continue de travailler en synergie avec les autres départements ministériels et de maintenir un dialogue constant avec les partenaires nationaux et internationaux, dans le souci d’une action sociale cohérente et inclusive. Les parlementaires ont formulé plusieurs recommandations constructives visant à renforcer l’efficacité des interventions du ministère.



Le président de l’Assemblée nationale a salué la qualité des échanges, la clarté des réponses apportées, et l’engagement constant du ministère dans la mise en œuvre des orientations du chef de l’État. Mme la ministre était accompagnée de la secrétaire générale adjointe, des directeurs généraux, ainsi que des responsables des institutions sous tutelle, notamment le directeur général de l’ONASA et le secrétaire permanent de la CNARR.