Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

‎ Tchad : au Mandoul, les parents répondent à l'appel invitant massivement à l'école


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 13 Novembre 2025



‎ Tchad : au Mandoul, les parents répondent à l'appel invitant massivement à l'école
Après 5 mois de sensibilisation sur la scolarisation des enfants menée par le Réseau des Associations des Jeunes du Mandoul section de Tar AlNass, piloté par son coordonnateur départemental Nguenanbaye Noubadoumvaye, plusieurs parents ont répondu à l'appel invitant massivement à l'école.

Malheureusement, faute de structure d'accueil dans le département de Tar AlNass, plusieurs de ces élèves étudient à même le sol, car il y a manque cruel des tables-bancs dans les salles de classe. En plus de cela, il y a un pléthore d'élèves dans les classes qui varient 125 et 150 élèves par classe.

Le coordonnateur départemental du réseau des associations des jeunes du Mandoul section de Tar AlNass, Nguenanbaye Noubadoumvaye appelle à une mobilisation sociale des partenaires et personnes de bonne volonté, pour offrir des tables-bancs dans les structures scolaires.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/11/2025

Tchad : faut-il absolument avoir beaucoup de moyens financiers pour se marier ?

Tchad : faut-il absolument avoir beaucoup de moyens financiers pour se marier ?

Tchad : la motivation des élèves : pourquoi certains perdent le goût d’apprendre ? Tchad : la motivation des élèves : pourquoi certains perdent le goût d’apprendre ? 12/11/2025

Populaires

Tchad : 15 ans d’un partenariat exemplaire entre African Parks et l’État pour la conservation et le développement durable [VIDEO]

12/11/2025

Tchad-PND : le patron du groupe ORABANK reçu par le chef de l’Etat

12/11/2025

Tchad : l'alcool frelaté appelé « Nguérek », un tueur silencieux de la jeunesse

12/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? 10/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter