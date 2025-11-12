‎ Tchad : au Mandoul, les parents répondent à l'appel invitant massivement à l'école

Après 5 mois de sensibilisation sur la scolarisation des enfants menée par le Réseau des Associations des Jeunes du Mandoul section de Tar AlNass, piloté par son coordonnateur départemental Nguenanbaye Noubadoumvaye, plusieurs parents ont répondu à l'appel invitant massivement à l'école.



Malheureusement, faute de structure d'accueil dans le département de Tar AlNass, plusieurs de ces élèves étudient à même le sol, car il y a manque cruel des tables-bancs dans les salles de classe. En plus de cela, il y a un pléthore d'élèves dans les classes qui varient 125 et 150 élèves par classe.



Le coordonnateur départemental du réseau des associations des jeunes du Mandoul section de Tar AlNass, Nguenanbaye Noubadoumvaye appelle à une mobilisation sociale des partenaires et personnes de bonne volonté, pour offrir des tables-bancs dans les structures scolaires.