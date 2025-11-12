‎ Tchad : l’Association Amal inaugure un centre dédié aux enfants sourds-muets

Le 8 novembre 2025, l’Association Amal pour la défense des droits des personnes handicapées a inauguré un nouveau centre de promotion et de développement économique et social, destiné aux enfants sourds-muets, au quartier Chadartalata. L’initiative représente une avancée majeure pour l’inclusion scolaire et sociale des enfants sourds au Tchad.



Dans son discours, le directeur de l’Association Amal, Abdelaziz Abakar Adam, a souligné l’importance de doter le pays de structures éducatives adaptées aux besoins spécifiques des personnes handicapées.



Il a rappelé que la surdité demeure l’un des handicaps les plus difficiles à gérer, car elle touche directement l’apprentissage, la communication et l’intégration scolaire. Selon lui, ce centre vient combler un vide réel en offrant un environnement pédagogique reposant sur le langage des signes et des méthodes d’enseignement spécialisées.



Le directeur a également rappelé que le Tchad est signataire de plusieurs conventions internationales, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui garantit un enseignement inclusif et adapté, la formation d’enseignants spécialisés et l’adaptation des environnements scolaires.



Malgré ces engagements, il a regretté que la mise en application des textes demeure encore insuffisante dans le pays. L’Association Amal a lancé un appel à la mobilisation du ministère des Affaires sociales, du complexe éducatif tchado-turc, des organisations de la société civile et des médias afin de renforcer la prise en charge des enfants sourds, protéger leurs droits et promouvoir un cadre scolaire réellement inclusif.



Il a également été marqué par l’intervention du théologien Bilal Tholographe, qui a rappelé la dimension spirituelle de ce projet. Il a salué l’initiative, fondée en mémoire de la mère d’un bienfaiteur, comme un acte de miséricorde et de générosité. Il a prié pour que ce centre devienne un phare de connaissance et d’espoir, et une source de bénédictions pour les élèves, les enseignants et les donateurs.