Guinée : Un tournant historique salué par le Premier Ministre

C’est au centre de vote Joseph Benjamin Laurence que le Chef du Gouvernement a glissé son bulletin dans l'urne. Par cet acte, Amadou Oury BAH a voulu témoigner de la fiabilité du dispositif électoral mis en place. "C'est une journée historique", a-t-il affirmé, rappelant que chaque vote compte pour sceller le nouveau contrat social entre les gouvernants et les citoyens.



Le Premier ministre s'est félicité de la qualité du débat démocratique qui a précédé le scrutin. Contrairement aux cycles précédents, la campagne de 2025 s'est distinguée par un climat de courtoisie et de respect mutuel entre les différents états-majors politiques. Cette "nouvelle culture politique" est perçue comme un socle indispensable pour la future stabilité institutionnelle de la Guinée.



L'un des points forts soulignés par Amadou Oury BAH est la liberté de mouvement dont ont bénéficié tous les prétendants au palais de Sékhoutouréya. De la Basse-Guinée à la Guinée Forestière, le déploiement des projets de société s'est fait sans heurts. Cette libre circulation est le signe que les défis sécuritaires et politiques des quatre dernières années ont été surmontés, ouvrant la voie à une proclamation des résultats dans un climat de paix.

