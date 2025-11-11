‎Tchad : restitution des plaques administratives et militaires des véhicules réformés sous deux semaines

Le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration a publié, le lundi 10 novembre 2025, un communiqué rappelant aux détenteurs de véhicules administratifs et militaires réformés, leur obligation de restituer les plaques d’immatriculation spéciales.



Selon le texte signé par le ministre Ali Ahmat Aghabache, cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’application stricte des dispositions légales relatives à la gestion, et à la traçabilité du parc automobile de l’État.



Ainsi, toutes les plaques administratives (AP) et militaires (C10, COO, T10, etc.) doivent être retournées dans un délai maximum de deux semaines à compter de la date du communiqué. Les plaques administratives devront être restituées au secrétariat général du gouvernement (SGG), tandis que les plaques militaires seront remises à la Direction du Matériel (DIRMAT) de l’État-major général des armées.



Le ministère met en garde contre toute rétention illégale de ces plaques : tout contrevenant s’expose à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Cette opération vise à renforcer le contrôle du parc automobile de l’État, souvent sujet à des irrégularités et à des usages abusifs des plaques spéciales sur des véhicules non autorisés.