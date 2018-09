10 pays africains sont attendus à Abidjan pour le FEJA, le plus grand événement eSport et jeu vidéo d ’Afrique, créé par Paradise Game

Du 23 au 25 novembre 2018, Abidjan abritera pour la 2e année consécutive le Festival de l’Électronique et du Jeu Vidéo d’Abidjan (FEJA) ([www.FEJA.ci](http://www.feja.ci/)). Cet événement est organisé par Paradise Game ([www.ParadiseGame.net](http://www.paradisegame.net/)), acteur majeur de l’industrie du Jeu vidéo en Afrique de l’Ouest, avec comme sponsor titre Orange Côte d’Ivoire… Read more on https://africa-newsroom.com/press/10-countries-are-expected-to-attend-abidjan-for-the-electronic-and...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...