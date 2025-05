Chine : Exploration de la province de Hubei, un équilibre harmonieux entre tradition, modernité et tourisme culturel

Notre exploration débute dans la préfecture autonome d'Enshi, une destination de rêve pour les amoureux de la nature, réputée pour sa richesse naturelle qui lui vaut le surnom de "terre secrète" de la province de Hubei. Enshi émerveille par ses paysages grandioses : des falaises imposantes, la grotte de Tenglong à Lichuan recelant des trésors cachés, le pittoresque ruisseau Shennong de Badong, les eaux cristallines des monts Pingshan et Hefeng, sans oublier la sinueuse rivière Qingjiang qui s'étend sur 400 kilomètres.





Enshi captive également par sa diversité culturelle unique. Ici, les influences des anciennes cultures de Ba et Shu, provenant du Sichuan et de Chongqing, se mêlent à un héritage riche de la culture rouge et à des traditions ethniques vibrantes, notamment illustrées par la danse Baishou et les courses de bateaux dragons. Forte de ses nombreux atouts touristiques, Enshi se positionne comme l'une des premières destinations de la province de Hubei en termes de fréquentation. Son offre variée comprend l'écotourisme, des expériences culturelles immersives et des activités sportives au cœur de paysages exceptionnels. Enshi abrite plusieurs sites touristiques millénaires, dont trois sont classés 5A (la plus haute distinction touristique en Chine) et 25 sites 4A, plaçant la préfecture au deuxième rang de la province pour le nombre de sites 4A. Rien qu'en 2024, Enshi a attiré plus de 100 millions de visiteurs, tant chinois qu'étrangers.





Il est intéressant de noter que la préfecture autonome d'Enshi, créée en 1983 et s'étendant sur 24 000 kilomètres carrés, comprenant deux villes et six districts, est la plus jeune et la seule préfecture autonome de la province de Hubei. Elle est fièrement célébrée comme la capitale du sélénium et la réserve médicinale du centre de la Chine, jouant un rôle de poumon économique essentiel pour la province de Hubei.