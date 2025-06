N’Djamena : Le PNUD renforce les capacités des comités de gestion des plaintes des dix arrondissements

La cérémonie d’ouverture officielle a été présidée par Mme Ache Ahmat Mahamat, maire adjointe du 2e arrondissement. Dans son allocution, elle a précisé que cet atelier vise à doter les membres des comités des compétences nécessaires pour assurer une gestion efficace, transparente et réactive des plaintes des citoyens, en particulier en période d’inondations. L’accent est également mis sur la promotion des bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au travail.



Selon Mme Ache Ahmat Mahamat, « gérer les plaintes des citoyens pendant les périodes d’inondation, dans le cadre du projet Pilier soutenu par le PNUD, est un privilège mais surtout une lourde responsabilité pour les élus locaux, véritables sentinelles des communautés face aux urgences climatiques. »



Elle a tenu à rappeler que les inondations à N’Djamena ne se résument pas à la montée des eaux, mais engendrent aussi le déplacement de familles, la destruction d’infrastructures, et une recrudescence de plaintes. D’où l’importance pour les bénéficiaires de cette formation de jouer pleinement leur rôle : centraliser les plaintes, les hiérarchiser selon leur urgence, y répondre avec empathie et transparence, et collaborer étroitement avec les services techniques et administratifs du projet Pilier, afin de transformer chaque plainte en une solution durable.