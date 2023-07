10e congrès de l'UJT à Sarh : Les journalistes tchadiens face aux défis du numérique

Après les mots de bienvenue de la présidente du comité d'organisation, le président de l'UJT, Abbas Mahamoud Tahir, a prononcé son allocution. Dans son discours, Abbas Mahamoud Tahir a exprimé sa gratitude envers les membres de l'UJT et notamment envers le gouverneur de la province du Moyen-Chari pour sa disponibilité. Il a retracé brièvement l'historique et les fondements de l'UJT, rendant hommage à tous ses prédécesseurs à la tête de l'organisation.



Le président de l'UJT a ensuite demandé à l'assemblée d'observer une minute de silence en mémoire des personnes qui ont servi l'UJT de manière loyale et qui ne sont plus parmi nous. Il a dressé un bilan général de son mandat à la tête de l'Union des Journalistes Tchadiens, le jugeant satisfaisant.



Abbas Mahamoud Tahir a mis l'accent sur les travaux qui se dérouleront lors du congrès, notamment la révision des textes de l'UJT. Il a précisé que seuls les membres de l'UJT en règle avec leur cotisation et munis de leur carte pourront participer au vote lors de ce congrès. Il a exprimé sa gratitude à tous les partenaires de l'UJT, sans exception, qui ont soutenu cette structure. Enfin, le président de l'UJT a remis une attestation de reconnaissance au gouverneur de la province du Moyen-Chari, lui décernant le titre de président d'honneur de l'UJT.



Dans son intervention, la représentante de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel a appelé les congressistes à faire bon usage de ce congrès, afin de dégager des conclusions pertinentes et de choisir les représentants du nouveau bureau qui représentera les journalistes au sein de l'UJT.



Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture de ce congrès, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général Ousmane Ibrahim Djouma, a souligné que depuis l'avènement de la démocratie au Tchad, la liberté de la presse est devenue une réalité dans le pays. Il a félicité et encouragé les journalistes de la province du Moyen-Chari, soulignant leur professionnalisme au service de la République. Il s'est dit ravi d'être nommé président d'honneur de l'UJT, une surprise à laquelle il ne s'attendait pas.



Ce congrès a réuni des journalistes venus des différentes provinces du pays et se déroulera sur une durée de trois jours.