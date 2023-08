10ème session de coopération Mali-Burkina Faso : renforcement des liens et ambitions partagées

Cette rencontre vise à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et le Burkina Faso, deux pays unis par des liens géographiques, historiques et socioculturels séculaires depuis leur indépendance en 1960.



La situation sécuritaire complexe dans la région et les enjeux géopolitiques appellent à une mutualisation des efforts et des moyens pour dynamiser la coopération diplomatique, économique, judiciaire, de défense, de sécurité, sociale, culturelle, scientifique et technique. La 10ème Session permettra de faire le point sur la mise en œuvre des recommandations de la session précédente et de réaffirmer l'engagement des deux pays à renforcer leur coopération bilatérale à travers des projets et actions communes.



Dans l'agenda diplomatique des deux pays, le développement de l'axe Bamako-Ouagadougou occupe une place centrale. Ainsi, une vingtaine de projets d'accords seront examinés lors de cette commission mixte pour renforcer le cadre juridique de ce partenariat stratégique.



Les plus hautes autorités des deux pays ont de grandes ambitions pour une coopération fraternelle, pragmatique et efficace. La mise en place de projets et programmes structurants et intégrateurs est attendue pour promouvoir un développement harmonieux et répondre aux besoins essentiels des populations maliennes et burkinabè dans le cadre d'un partenariat bilatéral stratégique privilégié.