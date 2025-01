13 casques bleus sud-africains tués en RDC : Le Président Ramaphosa exprime sa douleur et appelle à une résolution pacifique du conflit

Un lourd tribut pour la paix





L'Afrique du Sud est en deuil. Treize soldats sud-africains ont été tués dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC), victimes de l'intensification des combats entre le groupe rebelle M23, les milices des Forces de défense du Rwanda (RDF) et les Forces armées de la RDC (FARDC), ainsi que les casques bleus de la Mission de l'Afrique australe pour la paix en RDC (SAMIDRC).





Le président Ramaphosa exprime sa douleur





Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé sa profonde tristesse face à cette tragédie. "Au nom du gouvernement et du peuple de notre pays, j'exprime nos plus sincères condoléances à leurs familles, leurs proches et leurs collègues", a déclaré le président. "Nous baissons la tête en l'honneur de leur combat héroïque et vaillant pour la paix. Nous les honorons et les pleurons."





Un appel à la paix et à la stabilité





Le président Ramaphosa a souligné que la présence militaire de l'Afrique du Sud en RDC n'est pas une "déclaration de guerre", mais un engagement envers la paix et la stabilité dans la région. Il a appelé toutes les parties au conflit à "adopter pleinement les efforts diplomatiques actuels visant à trouver une résolution pacifique", notamment en respectant les accords du Processus de Luanda.





La situation reste tendue





La situation à Goma et Sake, où sont stationnées les troupes sud-africaines, demeure "très tendue, volatile et imprévisible", selon le président Ramaphosa. Il a assuré que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité et le bien-être des soldats sud-africains déployés en RDC.





Un message de solidarité





Le président Ramaphosa a également adressé ses condoléances aux familles, aux gouvernements et aux citoyens des autres pays contributeurs de troupes à la SAMIDRC, ainsi qu'aux membres de la MONUSCO, qui ont également perdu des vies dans ces combats.





Conclusion



La mort de ces 13 soldats sud-africains est une tragédie qui rappelle la complexité de la situation en RDC et l'importance des efforts de paix dans la région. Le président Ramaphosa a réaffirmé l'engagement de l'Afrique du Sud à œuvrer pour une paix durable et un développement inclusif sur le continent africain.