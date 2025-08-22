Guinée : Le nouveau PDG de Rio Tinto reçu par le président Mamadi Doumbouya





Le projet minier de Simandou au cœur des discussions

Accompagné de son prédécesseur, Jakob Stausholm, et de hauts responsables du groupe, le nouveau dirigeant de Rio Tinto a réaffirmé la détermination de son groupe à poursuivre la mise en œuvre du projet Simandou. Ce projet minier est considéré comme l’un des plus ambitieux du siècle.





La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables guinéens, dont le ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Général Amara Camara, et le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla.