Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Guinée : Le nouveau PDG de Rio Tinto reçu par le président Mamadi Doumbouya


Alwihda Info | Par - 22 Août 2025


Conakry, Guinée – Le nouveau PDG de la multinationale anglo-australienne Rio Tinto, Simon Trott, a été reçu ce jeudi 21 août 2025 par le président guinéen, Mamadi Doumbouya, au Palais Mohammed V. Simon Trott, dont la Guinée est au cœur de l'agenda, est venu à Conakry après une récente rencontre avec le président américain, Donald Trump.


Guinée : Le nouveau PDG de Rio Tinto reçu par le président Mamadi Doumbouya


 

Le projet minier de Simandou au cœur des discussions

 
Accompagné de son prédécesseur, Jakob Stausholm, et de hauts responsables du groupe, le nouveau dirigeant de Rio Tinto a réaffirmé la détermination de son groupe à poursuivre la mise en œuvre du projet Simandou. Ce projet minier est considéré comme l’un des plus ambitieux du siècle.

 
La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables guinéens, dont le ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Général Amara Camara, et le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/08/2025

العودة المظفّرة للفائزين التشاديين في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية

العودة المظفّرة للفائزين التشاديين في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية

Tchad : les lauréats tchadiens du Maroc annoncent une AG extraordinaire le 26 septembre Tchad : les lauréats tchadiens du Maroc annoncent une AG extraordinaire le 26 septembre 21/08/2025

Populaires

Tchad : 23 personnalités désignées membres du Haut conseil des chefferies traditionnelles

21/08/2025

Tchad : l’homme blessé devant le Palais de la Présidence a survécu

21/08/2025

Tchad – États-Unis : ouverture de discussions bilatérales sur la question des visas

21/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter