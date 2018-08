SPORTS 15 ème édition du SMIB-Brazzaville 2018 : un plateau international très élevé avec 29 athlètes africains

Alwihda Info | Par Arcy Ouenabio - 13 Août 2018 modifié le 13 Août 2018 - 18:34

29 athlètes africains sur un total de 836 ont été inscrits sur la liste des compétiteurs de la 15 édition du semi Marathon International de Brazzaville (SMIB). Un plateau international très élevé comparativement à 2017 qui ne comptait que 13 internationaux sur plus de 1000 participants . Avec un chrono de 1h04‘’35’ et de 1h13’’50’, le Rwandais Félicien Mohiri Tiria et la Kenyane Barsosio Stella Jepngetich ont occupé la plus grande marche du podium, respectivement en version masculine et féminine de cette épreuve s’est courue, ce 13 août 2018 sur 21km 100. Le coup d’envoi a été donné par le président Denis Sassou N’Guesso, aux côtés de la première dame, Antoinette Sassou N’Guesso.

Aucun record n’a été battu, au cours de cette 15 ème édition du SMIB qui a présenté presque le même tableau à l’affiche des récompenses. Le podium international masculin n’a présenté aucune surprise de taille. En dehors de Wilson Kipotche qui a quitté le tiercé gagnant, et qui a été remplacé cette année par un autre Kényan, Kipsang Ézéchiel avec un chrono de 1h07’’50’, le peloton de tête est resté le même, à savoir le rwandais Félicien Mohiri Tiria en tête et son poursuivant immédiat en 2017, John Azikimana, respectivement avec des chronos 1h04’’35’ et 1h06’’23’.



La kényane, Barsosio Stella Jepngetich , Médaillée de bronze en 2017, est revenue à la charge avec une médaille d’or sur un chrono de 1h13’’05’ devant la détentrice du titre, la Kenyane Agness Jeruto Barsosio qui s’est contentée d’un chrono de 1h13’’51’. Ce tableau a été complété par Éthiopienne, Chebet Toroitich Limet qui a réalisé un chrono de 1h17’’44’. Dans cette version, le record de 11h11’’33’’ réalisé par Agness Jeruto Barsosio à Madingou en 2016, n’a pas non plus été battu.



Le retour en force d’Eric Semba



Vainqueur au niveau national à Ouesso lors de la 12 ème édition , deuxième à Madingou lors de la 13 édition devant Ronny Ampion, Eric Semba revient en force au cours de cette 15 ème édition avec un chrono de 1h08’’29’, empochant ainsi le trophée et le chèque de 2 millions de FCFA devant le tenant du titre Mael Okouéké, qui est arrivé en troisième position avec un temps de 1h22’’22’ et Ronny Ampion, médaillé d’or national en 2016 et médaillé d’argent en 2017 qui a réalisé un chrono de 1h10''07'.



Le tableau national, du côté féminin, a été dominé, de bout en bout, par Cleme Mambéké, rééditant l’exploit de 2017, et qui a bouclé les 21km100 en 1h23''35’. Elle a été talonnée de près par Gerluchérie Mantsonni, deuxième en 2017 à Brazzaville et Ossu Wakey Jodèle, détentrice de la médaille d’or à Madingou. Les deux athlètes ont bouclé le circuit respectivement en 1h23’’43’ et 1h27’'19’.



Avant le coup d’envoi de cette épreuve, le président du comité de direction du SMIB, Raymond Ibata, a félicité la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), sponsor officiel du SMIB qui, selon lui, continue « à apporter l’énergie du pétrole au sport. » Pour sa part, le ministre des sports et l’éducation physique, Hugues Ngouélondélé, a rendu hommage au président, Denis Sassou N’Guesso, grand mécène de sport, pour sa noble initiative ;celle d’avoir associé le SMIB aux festivités commémoratives de l’accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale.



A noter que, cette 15 ème édition a connu la touche particulière du nouveau Directeur Général de la SNPC, Raoul Maixent Ominga, qui a pris ses fonctions en mars dernier. Cette compétition a été organisée, en partenariat avec l’Association des Sports et Loisirs (ASEL), le partenaire technique du SMIB depuis sa création.Conformément à la vision de son géniteur, Denis Sassou N'Guesso, le SMIB s'assigne comme ambition de rassembler les jeunes de tous les départements du Congo et d'ailleurs pour cultiver le vivre ensemble et partager les expériences. La 15 ème édition a vécu, les regards sont tournés désormais vers la 16 ème édition.





