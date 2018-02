1er centre international de lutte contre le terrorisme au Tchad

Placé sous le haut patronage du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, un nouveau centre de prévention de l’extrémisme a été ouvert à N’Djamena, République du Tchad, le mardi 30 janvier 2018. La cérémonie d’ouverture a eu lieu au siège dudit centre au 1er niveau baptisé salle Toumaï. L’inauguration a regroupé environ deux cents participants représentant des différents horizons, quelques hautes autorités, de média, le monde de la recherche comme Dr. Baba Malay le débusqueur de la tête de Toumaï, le professeur Brahim Moussa Youssouf. Dénommé Centre d’Études pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE), il s’est donné comme objectif principal la déradicalisation et la prévention de l’extrémisme dans un cadre scientifique à savoir l’étude, la recherche. La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par plusieurs interventions notamment celles du Président fondateur du centre M. Ahmat Yacoub Dabio et le Représentant du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation. Le Président Fondateur du CEDPE qui est aussi Conseiller du Médiateur de la République a rappelé en quelques mots les fondements et les enjeux du projet. Interrogé par la presse, M. Ahmat Yacoub a souligné que l’initiative est partie d’une idée simple en se basant sur l’historiographie du Tchad surtout la période allant de 1965 à 2010, période trouble marquée par la violence pendant laquelle tout le monde a perdu un proche ». Le Centre qui se veut international est une première en Afrique car il compte apporter un nouveau concept dans la lutte contre le terrorisme. « La conception que nous défendons consiste à entreprendre des démarches visant à jouer un rôle dans la déradicalisation des extrémistes et à prévenir l’extrémisme. Tout cela n’est possible que dans un cadre d’études et des recherches scientifiques », a précisé le Président fondateur du CEDPE. Un plan de trois grands volets a été dégagé : • La deradicalisation des repentis et surtout la prévention de l’extrémisme dans les milieux de la jeunesse en commençant par les bas âges. • Mettre à la disposition des chercheurs une sorte de laboratoire au sein du centre pour effectuer des études et des recherches dans tous les domaines et surtout dans la prévention de l’extrémisme. Des formations de renforcement de capacité dans divers disciplines. La formation de la femme et des jeunes constitue une des priorités du CEDPE. • La création des organes de communication comme une revue scientifique, une radio, et une télévision. Le nom de la télévision choisie est Sahel7. Le Président Fondateur a terminé ses propos en invitant les participants et surtout les chercheurs à rejoindre le projet et plaidoyer pour sa réussite. Les coordonnées du CEDPE est 00 235 65031560 ou yacoubahmat@aol.com