1er décembre 1944 : Le Massacre de Thiaroye, un Crime Colonial Impardonnable

Un Massacre Oublié

Le massacre de Thiaroye est un symbole des méfaits de la Françafrique, où l’exploitation des ressources africaines se cache derrière de prétendues indépendances. Ce système demeure, contrôlant les économies africaines par des instruments tels que le franc CFA, tout en soutenant des régimes complices au détriment des aspirations des peuples.





Des Mécanismes de Soumission

Ce système repose sur des mécanismes psychologiques de division et de manipulation. Comme l’a si bien dit le défunt Maréchal Idriss Déby Itno : « La souveraineté s’arrache… ». Ses mots résonnent encore aujourd'hui, appelant notre génération à prendre son destin en main.





Un Appel à l'Action

Thiaroye n'est pas qu'un souvenir tragique ; c'est un appel à l'action. La jeunesse africaine refuse désormais d'être manipulée ou soumise. Nous devons lutter pour notre souveraineté monétaire, politique et économique et dénoncer les élites corrompues ainsi que les puissances étrangères qui cherchent à nous contrôler.





Rendons Hommage à Nos Héros

En honorant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie à Thiaroye, nous devons également nous engager à bâtir un avenir indépendant et prospère pour l'Afrique. Ce massacre doit nous pousser à refuser l’oubli et à combattre ceux qui perpétuent ce système de domination.