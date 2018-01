30 ème sommet de l'UA : Intense activité diplomatique de Denis Sassou N’Guesso à Addis-Abeba

Lors de la présentation, aujourd’hui, de son rapport sur le conflit Libyen, en marge du sommet, Denis Sassou N’Guesso qui préside le Comité de haut niveau de l’UA sur la crise que traverse ce pays, a appelé ses pairs de l’Union africaine à adopter une position commune pour que la démarche africaine soit prise en compte dans le processus de sortie de crise en Libye. Pour Denis Sassou N’Guesso, la démarche africaine qui évolue dans la bonne direction ne doit pas être ignorée.



Des rencontres bilatérales



Le président Denis Sassou N’Guesso, a eu par la suite, une série d’entretiens séparés avec plusieurs personnalités, parmi lesquels le président Joao Lourenço d'Angola. Les discussions entre les deux chefs d’Etat ont porté sur les questions de paix et de sécurité, notamment dans la sous région d’Afrique centrale et de coopération bilatérale entre Etats. C’est sans doute les mêmes questions qui ont dominé les entretiens que le chef de l’Etat congolais a eu en tête à tête avec Theodorin Nguema Obiang Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale.



Sommet mondial sur le climat à Brazzaville ?



La commissaire de l’UA sur les questions agricoles et d'économie rurale, Josefa Leonel Correia Sacko a échangé avec le président de la République du Congo. Au cœur de l’entretien, la possibilité pour Brazzaville d’accueillir en 2018, le sommet mondial sur le climat. Denis Sassou N’Guesso a également évoqué les questions de financement du développement avec Donald Kaberuka, envoyé spécial de l’UA en la matière.