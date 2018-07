AFRIQUE 31e sommet de l’UA : le Togo prend la tête du Conseil de Paix et de Sécurité

Les travaux de la 31e session du Sommet ordinaire de l’Union africaine (UA) ont débuté le 1er juillet à Nouakchott en Mauritanie sous le thème principal « vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l’Afrique ».



Au premier jour du Sommet, les chefs d’État africains se sont également penchés sur d’autres questions prioritaires de l’agenda 2063 de l’Union, notamment les réformes institutionnelles, le libre-échange et les crises sociopolitiques.



Le Togo qui a pris la tête du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’UA depuis ce 1er juillet 2018, a présenté au cours d'une séance à huis clos, la revue de la situation sécuritaire dans toutes les zones en conflits sur le continent notamment en République Démocratique du Congo (RDC), au Burundi, et au Soudan du Sud. Le rapport d’activité du Conseil et celui de mise en œuvre de la feuille de route de l’UA sur les mesures pratiques à prendre pour faire taire les armes en Afrique d’ici 2020 ont également été présentés.



Les chefs d’État ont félicité le gouvernement togolais pour les rapports qui ont été présentés.



Le Togo a toujours été engagé auprès des Nations Unies et de l’Union africaine dans les opérations de maintien de la paix en Afrique et ailleurs. Plusieurs contingents togolais des forces de défense et de sécurité sont dans les zones de conflits armés sur le continent.



À l'agenda du CPS sous la présidence du Togo, sont inscrits plusieurs rencontres et déplacements : un examen de la situation en RDC, une rencontre avec le Secrétaire Général des Nations Unies à Addis Abeba, une rencontre conjointe entre le CPS de l’UA et le Conseil de Sécurité des Nations Unies à New York et un déplacement avant la fin du mois de juillet en Guinée Bissau.



En marge de ce 31e sommet, le chef de l’État, SEM Faure Essozimna Gnassingbé, a eu plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues notamment du Burkina Faso, du Congo, du Gabon, de la Guinée Équatoriale, du Niger et du Sénégal. Au menu de leurs discussions, le prochain sommet devant se tenir entre la CEDEAO et la CEEAC.





