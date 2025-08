3ème Conférence des Nations-Unies sur les PDSL : l'AES présente en tant qu'espace d'opportunités

Les délégations du Burkina Faso et de la Confédération des Etats du Sahel, ont fait des déclarations remarquables, assurées respectivement par le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, et le Premier ministre de la République du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga.



Pour le compte du Burkina Faso, le chef de la délégation a axé son propos sur les avancées notables, enregistrées dans la mise en œuvre du Programme d’action de Vienne (2014–2024) par « le pays des Hommes intègres », grâce à des accords bilatéraux avec des pays voisins tels que le Togo et le Ghana.



Il s'agit notamment de la réduction du coût moyen du transport des marchandises, la diminution des délais de transit portuaire et l’amélioration des formalités douanières. Parallèlement, il a indiqué que le Burkina Faso a investi dans la réhabilitation de son réseau routier, l’extension de la couverture électrique nationale et le renforcement des infrastructures de télécommunication.



Le ministre d'Etat précise que « ces efforts ont contribué à une transformation progressive de notre économie, avec un impact croissant des secteurs secondaire et tertiaire dans la formation du Produit Intérieur Brut » et que « ces résultats ont été obtenus grâce à une mobilisation accrue de ressources internes, rendue possible par des réformes audacieuses dans les administrations fiscale et douanière ».



Pour ce qui concerne l'atteinte des objectifs ambitieux du Programme d’Action d’Awaza, le Burkina Faso soutient les initiatives porteuses d’espoir telles que la Facilité internationale pour le financement des infrastructures (IIFF), l’accès des PDSL aux financements concessionnels et climatiques, ainsi que le renforcement de la coopération Sud-Sud. Il réaffirme également son attachement aux engagements pris récemment dans le cadre du « Compromiso de Sevilla ».



Mais puisque l'arbre ne doit pas cacher la forêt, la tribune de la conférence sur les PDSL, a permis au Burkina Faso de présenter les défis majeurs auxquels le pays reste confronté, au premier rang desquels figurent le terrorisme et la criminalité transnationale, deux fléaux qui entravent les efforts de développement, notamment en matière d’infrastructures et de connectivité.



Ce volet de la déclaration du Burkina Faso, s'inscrit dans la même veine que celle de la Confédération des Etats du Sahel, déclaration lue par le Premier ministre de la République du Mali, le général de Division Abdoulaye Maiga. Dans cette déclaration de l'AES à laquelle s’associe pleinement le Burkina Faso, le Premier ministre malien a d'abord indiqué que c'est avec beaucoup d’espoir que la Confédération AES prend part à la présente conférence. Selon lui, même si les pays de l'AES n’ont pas encore connu la croissance économique inclusive et le développement durable escomptés du fait des phénomènes tels que le terrorisme et les effets des changements climatiques, ils continuent de faire preuve d’une grande résilience.



Cela se traduit par des initiatives hardies et souveraines, notamment en matière de projets structurants et de mobilisation des ressources internes, d’industrialisation, de transformation sur place de leurs produits locaux pour créer de la valeur ajoutée à leurs économies.



« Dans la mesure où notre émancipation dépend de nous-mêmes, nous avons opté pour une résilience fondée prioritairement sur nos propres potentialités. Ces potentialités sont bien réelles et font de la Confédération AES, l’un des plus grands réservoirs en ressources minières du monde. Elle travaille quotidiennement à transformer les défis du moment en opportunités immenses de développement au profit de ses habitants », explique le chef de la délégation de l’AES.



Tout en relevant que la Confédération des États du Sahel a une grande confiance en l’avenir, le Premier ministre malien a appelé à un changement de narratif, en présentant le Sahel comme une terre d’opportunités et non pas une région de crises comme s’échinent à le dépeindre une catégorie d’opinion. Malgré les nombreux défis, la Confédération AES a foi à un multilatéralisme à visage humain, celui qui fait de la coopération et de la solidarité entre les peuples un moteur de développement véritable.



C'est pourquoi le Premier ministre malien a précisé que la Confédération AES reste disposée, à coopérer avec l'ensemble des partenaires, dans un cadre équilibré et gagnant-gagnant, sous réserve du respect des principes simples et évidents comme le respect de la souveraineté des Etats de l’AES, le respect de leurs choix stratégiques et la prise en compte des intérêts vitaux de leurs populations.



A la tribune de la conférence d’Awaza, le général de division Abdoulaye Maïga a déploré le fait que le terrorisme au Sahel soit instrumentalisé et soutenu de manière malicieuse, par des sponsors étatiques étrangers. Il s'est félicité de l'engagement des Forces Armées et de Sécurité, qui combattent avec succès les organisations criminelles et obscurantistes. Cette intervention de l'AES à la tribune de la conférence des Nations Unies sur les PDSL, est une autre preuve de l'affirmation de l'espace confédéral sur la scène internationale.