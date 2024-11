46ème Session Ordinaire de l'APPO : Le Tchad au cœur des discussions sur l'avenir du pétrole en Afrique

La Ministre tchadienne du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Ndolenodji Alixé Naïmbaye, participe activement à ces travaux. Sa présence souligne l'importance que le Tchad accorde à la coopération régionale dans le domaine de l'énergie et à la recherche de solutions durables pour le développement du secteur pétrolier.



La transition énergétique, un enjeu mondial, est au cœur des préoccupations des pays membres de l'APPO. Les discussions porteront notamment sur les moyens de concilier le développement économique basé sur les ressources pétrolières avec les objectifs de lutte contre le changement climatique. Les participants exploreront également les opportunités offertes par les énergies renouvelables et les technologies propres pour diversifier les économies africaines.



La sécurité énergétique est un autre thème majeur de cette session. Les pays membres de l'APPO chercheront à renforcer leur coopération en matière d'approvisionnement en énergie et à développer des stratégies communes pour faire face aux fluctuations des prix du pétrole. Les participants aborderont également la question de la transparence dans le secteur pétrolier et de la lutte contre la corruption.



Le Tchad, en tant que membre actif de l'APPO, joue un rôle important dans les discussions. Le pays dispose de importantes réserves pétrolières et s'efforce de tirer parti de cette richesse pour financer son développement économique. La participation de Mme Ndolenodji Alixé Naïmbaye à cette session est l'occasion pour le Tchad de partager son expérience et de contribuer aux réflexions sur l'avenir du secteur pétrolier en Afrique.



La 46ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l'APPO est un événement majeur pour l'Afrique. Les décisions prises à l'issue de cette rencontre auront un impact significatif sur l'avenir du secteur pétrolier sur le continent. Le Tchad, en tant que pays producteur de pétrole, a un rôle clé à jouer dans cette transition énergétique et dans le renforcement de la coopération régionale.