6e Congrès du SET : Les enseignants Tchadiens mobilisés pour valoriser la profession et améliorer l'éducation

Cette rencontre avait pour objectif d'échanger des idées et de partager des expériences afin de trouver des solutions efficaces pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants.



Dans son allocution, le Directeur Général de la section provinciale de N'Djamena, Abdelkhader Djibiya, a déclaré que la section provinciale de N'Djamena est bien plus qu'un simple regroupement d'enseignants. Elle est la vitrine de toutes les provinces, un exemple de solidarité, de détermination et d'engagement pour la défense des droits des enseignants du Tchad. « Les défis qui nous attendent sont nombreux, mais nous sommes convaincus qu'avec détermination et solidarité, nous pouvons les surmonter », a-t-il affirmé.



Mahamat Djibrine, délégué provincial de N'Djamena, a souligné que le 6e congrès du SET constitue une étape cruciale pour l'avenir de la profession enseignante au Tchad. Les discussions et résolutions qui en émergeront seront essentielles pour promouvoir les droits syndicaux et améliorer la qualité de l'éducation dans le pays.



Pour Neloumta Yvette, présidente du comité d'organisation, ce congrès, reporté depuis mai 2023, est un événement satisfaisant malgré les défis internes qui ont perturbé le fonctionnement du SET. Elle a également mis en avant la résilience de l'organisation.



Mbairisse Ngartoïdé Blaise, Secrétaire Général du SET, a insisté sur l'importance de l'unité et de l'engagement des membres. Il a encouragé les congressistes à proposer des solutions concrètes pour améliorer les relations internes et renforcer l'organisation.