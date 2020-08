75e anniversaire de l'ONU : quelle vision voulez-vous du monde d'ici 2045 ?

L'ONU célèbre son 75e anniversaire à une époque de grands défis, marquée par la pire crise sanitaire mondiale de son histoire. Cette crise conduira-t-elle à plus de solidarité dans le monde? Ou conduira-t-elle à de plus grands clivages et plus de méfiance? Vos opinions peuvent faire la différence.Covid-19 est un rappel brutal de la nécessité d'une coopération à travers les frontières, les secteurs et les générations. Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré : "Tout ce que nous entreprenons pendant et après cette crise se doit d'être centré sur le développement d'économies et de sociétés plus égalitaires, inclusives et durables, plus résilientes face aux pandémies, aux changements climatiques et aux nombreux autres défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés."Vos réponses à cette enquête éclaireront les priorités mondiales actuelles et futures. Quelle vision voulez-vous du monde d'ici 2045 ? Le sondage ne prend qu'une minute. Cliquez-ici : https://beta.un75.online