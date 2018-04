9ème congrès de l'union des journalistes tchadiens : « Les contrepoids du pouvoir »

L’Union des Journalistes Tchadiens, en appui avec le comité d’organisation de la journée mondiale de la liberté de la presse édition 2018, a organisé un point de presse ce jeudi à la maison des médias du Tchad, sur le lancement du 9e congrès de l’union des journalistes tchadiens. Ce congrès est placée sous le thème « médias, justice et état de droit : les contrepoids du pouvoir ».



Mr Khalil Mahamat Ibrahim, le président du comité d’organisation, de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse édition 2018, a déclaré que, ce congrès est d’une importance capitale : « dans l’optique de lui insuffler une dynamique permanente, et ce, conformément aux textes de base, l’organisation d’un congrès devant déboucher sur la mise en place d’un nouveau bureau exécutif de l’union est une nécessité ». Selon lui, les responsables des organes doivent s’impliquer dans l’organisation de ce congrès pour qu’il soit concrétisé: « Nous lançons solennellement le 9ème congrès ordinaire de l’union des journalistes. Ce congrès se tiendra les 3 et 4 mai 2018 ici à N’Djamena, au CEFOD. Par ailleurs, nous profitons de l’occasion pour demander aux responsables des organes, de nous faire parvenir la liste de leur journaliste, afin de faciliter les préparatifs de l’organisation du congrès », a-t-il souligné.



Mr Khalil Mahamat Ibrahim, a cependant, définit les conditions qu’un journaliste doit remplir pour participer à ce congrès : « pour rappel, peut prendre part au congrès, être électeur ou éligible, tout journaliste remplissant les conditions prévues par les dispositions du règlement intérieur et des statuts. Les dossiers de candidature, sont stipulés dans l’article 21 du règlement intérieur de l’UJT et je cite : les candidatures au bureau exécutif sont individuelles et doivent comporter : un acte de candidature ; un curriculum vitae et une photocopie de la carte de membre actif de l’UJT. Chaque candidat doit justifier d’une expérience d’au moins trois ans dans la profession.»., insiste-t-il.



Dans l’article 22 du règlement intérieur il est mentionné que « les demandes de candidature au bureau exécutif doivent être déposées au secrétariat général de l’UJT avant la tenue du congrès, contre récépissé ou tout moyen justifiant sa réception », a relevé le président du comité d’organisation, de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse édition 2018, Mr Khalil Mahamat Ibrahim.



Les membres du comité d’organisation de la journée mondiale de la liberté de la presse (édition 2018) et du 9e congrès de l’union des journalistes tchadiens (UJT), par décision numéro 001/UJT/BE/PR/2018en date du 17 mars 2018, signé du président de l’UJT sont : président Khalil Mahamat Ibrahim ; vice-présidente Syntiche Mantar ; 1er rapporteur Ngardobé Roy Moussa ; 2e rapporteur Mahamat Tahir Issa ; 3e rapporteur Hanafi Tahir et trésorière. Au titre des représentants du haut conseil de la communication les membres sont : Arsène Neldjita Radingaye et Alali Moustapha Alifei, les conseillers sont Halimé Assadya Ali et François Dingames. Une permanence est ouverte à la maison des médias du Tchad, du lundi à samedi de 08h30 à 17h pour plus d’information.