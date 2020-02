A Djibouti, l’expérience togolaise saluée en matière d’éducation inclusive

Lomé - Le troisième Forum international sur l’éducation équilibrée et inclusive s’est achevé le mercredi 29 janvier 2020 dans la capitale djiboutienne. Le Togo a été représenté à cette rencontre de haut niveau par son Premier Ministre et son ministre des enseignements primaire et secondaire.



Cette initiative de la Fondation pour l’aide à l’éducation (Education Relief Foundation) du milliardaire émirati Sheikh Manssour Bin MUSSALLAM vise à créer un cadre légal contraignant pour amener les Etats à prendre en compte l’éducation de toutes les couches sociales dans leurs différentes politiques nationales.



A l’ouverture des travaux, l’hôte du forum, le Président de Djibouti Ismail Omar GUELLEH a remercié les dirigeants présents à la rencontre dont le Premier ministre togolais Komi Selom KLASSOU, représentant le Président de la République Faure GNASSINGBE. Ismail Omar GUELLEH a exprimé sa gratitude à la fondation ERF et à son président pour le combat mené dans ce secteur surtout, pour les couches exclues du système classique d’éducation. Il s’agit selon lui, des handicapés mentaux, des sourds-muets et autres.



Dans son discours, le chef du gouvernement togolais a d’abord, transmis les salutations cordiales du président togolais à ses homologues avant de relever l’importance de ce troisième forum. « Le thème qui nous rassemble est d’une importance capitale, car le développement de nos pays dépend avant tout des ressources humaines de qualité dont disposent nos Etats. Et lorsqu’on regarde aujourd’hui le secteur de l’éducation dans nos pays, il se fait que la mutation que connait le monde impacte le secteur de l’éducation », a déclaré le Premier ministre Komi Selom KLASSOU à la tribune du Forum.



Il a rappelé les efforts faits par le Togo en matière d’éducation équilibrée et inclusive avec notamment, la gratuité de l’écolage au primaire ; les cantines scolaires qui assurent des repas chauds aux enfants et qui progressivement vont s’étendre dans toutes les écoles publiques à travers tout le pays et surtout l’assurance maladie scolaire School assur qui vient soulager les parents et enseignants.



Cette politique du Togo a été saluée par l’ensemble des participants à ce troisième forum. Preuve que le Togo a pris de l’avance dans ce secteur selon le ministre Affoh ATCHA-DEDJI des enseignements primaire et secondaire présent aux côtés du Premier Ministre. Pour lui, le Togo est en avance sur plusieurs pays en matière d’éducation équilibrée et inclusive grâce à la politique d’inclusion du chef de l’Etat. « Nous allons aussi apprendre de l’expérience des autres pour continuer à améliorer notre système éducatif », a-t-il souligné.



A l’issue des travaux de trois jours, les dirigeants du monde ont signé la déclaration universelle pour une éducation équilibrée et inclusive. Notons qu’en marge des travaux, le Premier ministre Komi Selom KLASSOU a eu un tête-à-tête avec le président djiboutien Ismail Omar GUELLEH. Les discussions ont porté sur l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui existent si chaleureusement entre les deux pays pour le bonheur des deux peuples.