A Embaixada de Portugal, na sua condição de representação local da União Europeia (UE) em São To mé e Príncipe, informa que a UE reforçou a sua cooperação com São Tomé e Príncipe

O Comissário Europeu para a Cooperação Internacional e o Desenvolvimento, Neven Mimica, e o Primeiro-Ministro santomense, Jorge Bom Jesus, assinaram um reforço complementar ao Programa Indicativo Nacional (PIN), no valor de 7 milhões de Euros. Referida assinatura teve lugar no âmbito da 32ª Cimeira da União Africana, que decorreu em Adis Abeba, na Etiópia, no […]

