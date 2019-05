À Hondoubomo, les leaders communautaires échangent avec la MINUSMA

Le 08 mai dernier, le Bureau de l’Information Publique PIO, a organisé une séance de sensibilisation et d’information sur le mandat de la MINUSMA et le rôle du personnel en uniforme dans la protection des civils, au profit des leaders communautaires de ce village, dans la Commune rurale Alafia.

L’activité a réuni plus de 150 leaders communautaires, majoritairement des femmes venant de Hondoubomo et des villages de Ilwa et Diéguelia, en présence des représentants composantes de la MINUSMA comme les Affaires Civiles, PIO, ainsi que des éléments des militaires observateurs (MILOBs) et de la Police des Nations Unies. La rencontre a permis d’édifier les participants sur l’accord de paix, les activités de la Mission, notamment le rôle du personnel en uniforme dans la protection des civils.

Au cours de cette journée d’échanges, les participants ont posé des questions relatives au processus de paix, et aux différents types de projets que la MINUSMA finance au profit de la paix, afin de consolider la paix, ou de lutter contre les violences communautaires. Des éclaircissements à ces préoccupations ont été fournis par le Staff onusien.

À l’issue de la rencontre, les communautés de Hondoubomo, particulièrement les femmes, qui ont bénéficié du financement d’un projet de réinsertion socioéconomique, ont remercié la MINUSMA pour ses efforts consentis en faveur de la réconciliation nationale entre toutes les communautés. « Vous avez contribué à nous apporter de la quiétude et renforcer notre cohésion sociale qui s’était abimé par le fait du conflit. C’est pourquoi, à chaque fois que nous vous rencontrons, nous vous exprimons nos attentes et nos besoins, » a déclaré Mariam Bamoye, Présidente des Femmes.

Les notables ont à leur tour, émis leur satisfaction au personnel en uniforme, pour leurs actions de solidarité en faveur des couches nécessiteuses. Ils ont aussi encouragé la poursuite de ce type de rencontre, qui est un des moyens d’écouter les attentes des communautés et leurs préoccupations, mais aussi, d’édifier davantage celle-ci sur le rôle de la MINUSMA et ses activités au Mali. « Nous apprécions beaucoup les patrouilles que vous menés dans notre localité, elles nous mettent en confiance et nous rassure, » a témoigné Ahmadou Alidji, Conseiller Communal de la Commune d’Alafia.