A Lomé, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a examiné le régime commercial du Togo pour son amélioration

Lomé - La capitale togolaise abrite du 16 au 19 avril 2018, un séminaire national sur le suivi de l’Examen des Politiques Commerciales (EPC). Ce séminaire national qui réunit des experts de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a officiellement démarré lundi à Lomé au cours d'une cérémonie présidée par le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, Bamana Baroma.



« Ce séminaire va s'atteler à l’amélioration, la transparence et la compréhension des politiques et pratiques commerciales en vigueur par un suivi régulier de ces politiques. », ont indiqué les organisateurs.



Pour les experts les experts de l’OMC, il s’agit de passer en revue tous les secteurs de l’économie ouverts au commerce afin de fournir des informations sur les différentes réformes entamées ou intervenues dans les différents secteurs d’activité. Un exercice qui participe à l’amélioration du régime commercial du Togo et destiné à relever le niveau de sa performance.



Plusieurs réformes ont été enregistrées depuis les derniers Examens des Politiques Commerciales des Etats membres de l’Union en 2012.



Nous pouvons noter entre autres la mise en place d'un nouveau Tarif Extérieur Commun (TEC CEDEAO) depuis le 1er janvier 2015, la simplification des procédures liées aux transactions des procédures commerciales, du guichet unique du commerce extérieur, du Syndonia World ainsi que la réduction du nombre de documents requis pour les opérations commerciales.