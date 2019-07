A Sa Majesté PHILIPPE, Roi Royaume des Belges

Par Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement

La célébration de la fête nationale de votre beau Royaume, ce 21 Juillet 2019, M’offre l’agréable opportunité de Vous adresser, au nom du Peuple Tchadien, de son Gouvernement et en Mon Nom personnel, Mes vives et chaleureuses félicitations.

Je voudrais saisir cette heureuse circonstance pour réaffirmer à Votre Majesté l’excellence des relations de coopération et d’amitié qui existent entre nos Etats et nos deux Peuples ainsi que Ma volonté à œuvrer davantage avec Votre Majesté à leur consolidation et à leur raffermissement.

En Vous souhaitant Mes vœux de santé pour Vous-même, pour les membres de la Famille Royale ainsi que ceux de paix, d’unité et de progrès pour le Peuple Belge tout entier, Je Vous prie d’agréer, Sa Majesté, l’expression de Ma Très Haute considération.