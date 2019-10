À l'ère Des milliards en jeu, South Sudan Oil & Power est une opportunité pour la paix par le développement économique et le compromis

Je crois vraiment que l'investissement et le développement économique sont les clés de la paix et de la stabilité en Afrique subsaharienne. Je l'ai dit encore et encore. J'ai écrit des dizaines d'articles et même un livre partiellement consacré à cette conviction. C’est donc avec une grande joie que je constate que cette même conviction est suivie et concrétisée dans l’un des pays de l’Afrique subsaharienne les plus pauvres et les plus touchés par le conflit de ces dernières années, le Sud-Soudan. Le plus jeune pays du monde est dans une situation désespérée, pour le moins qu'on puisse dire, depuis un certain temps.

Depuis l’accord de paix historique signé par le Président Salva Kiir en septembre 2018, le cessez-le-feu est en vigueur, ce qui a ouvert la porte à la reconstitution de la structure du pays. Evidemment, la principale source de revenus du Soudan du Sud (et du Soudan) provient du pétrole. Pendant le conflit, la production de pétrole a été arrêtée et les infrastructures endommagées ou détruites. En outre, le seul oléoduc d'exportation pour évacuer le pétrole du Soudan du Sud, où se trouve la plupart des champs pétroliers, traverse Khartoum, au Soudan.

Maintenant, si cette dynamique a été une source de tension et de conflit dans le passé, la compréhension de ses divers aspects est également le début de la recherche de solutions pour la stabilité. Comme l'a déclaré en avril 2019 Ezekiel Lol Gatkuoth, ancien ministre du Pétrole du Sud-Soudan, « la ligne de sauvetage et la colonne vertébrale des économies du Sud-Soudan et du Soudan doivent rester solides. Les économies et les peuples du Soudan et du Sud-Soudan partagent un destin commun. Le flux de pétrole est vital pour les peuples des deux nations et doit être ininterrompu ».

Ce n'est pas une petite vérité. La coopération plutôt que l'individualisme est la seule chose qui maintiendra ces deux nations en dehors du conflit et leur permettra de tirer parti de leurs ressources pour instaurer une paix durable et promouvoir le développement économique.

À présent, il n’y a pas que la leçon de diplomatie à tirer de ce qui se passe au Soudan du Sud. Les dirigeants sud-soudanais sont conscients que le pétrole est leur seule porte de secours, pour le moment, vers la stabilité économique.

Mais ils comprennent également que l'expansion de leur production pétrolière est la voie vers un avenir meilleur et que, pour cela, ils doivent attirer les investisseurs avec un environnement commercial attractif et une sécurité des investissements.

Ainsi, d’abord, le ministère du Pétrole a commencé par soutenir les sociétés d’exploitation du pays et à les pousser à augmenter la production de pétrole et à rouvrir les champs de pétrole qui avaient été fermés pendant le conflit civil. L'objectif de revenir à une production quotidienne d'avant-guerre de 350 000 barils de pétrole par jour avait été fixé pour 2020. Aussi ambitieux que cela puisse être, il a donné le ton du gouvernement concernant son industrie pétrolière : « Nous voulons des investissements, maintenant ! ».

Et ça marche ! Lentement mais sûrement, de vieux champs de pétrole ont été remis en ligne et le taux de production quotidien national, bien que loin de son objectif ultime, se situe aujourd'hui à 180 000 barils par jour, augmentant régulièrement, pas à pas.

Il faut ensuite créer un cadre juridique favorable et bien développé. Afin d'attirer les investissements étrangers, le gouvernement du Sud-Soudan a décidé de revoir et d'améliorer les lois régissant l'industrie pétrolière et a fait appel à des experts extérieurs pour l'aider. Le contenu local et l'autonomisation des femmes doivent être la clé de ce processus.

Encore une fois, cela fonctionne. En 2017, la société panafricaine d’exploration et de production, Oranto Petroleum, a été la première à signer un accord de partage de production au Sud-Soudan depuis la création du pays. La société explore maintenant le bloc B3. Oranto n’étant pas un petit acteur dans les grands gisements de pétrole d’Afrique, son entrée au Sud-Soudan a marqué un changement dans la nouvelle industrie pétrolière de ce jeune pays. Il a ensuite fallu attendre deux ans avant qu'un autre accord d'exploration et de partage de la production (EPSA) soit signé. En mai 2019, le Fonds pour les combustibles stratégiques (SFF) appartenant à l’État sud-africain a signé le deuxième accord EPSA de la jeune histoire du Sud-Soudan concernant la licence du bloc B2.

Et maintenant, tout cela se concrétise davantage avec l’annonce, par le ministre du Pétrole du Sud-Soudan, l'hon. Awow Daniel Chuang, un technocrate et ministre axé sur les résultats, du cycle d'octroi de licences de pétrole et de gaz 2020 au Sud-Soudan lors de deux conférences stratégiques en octobre: ​​Africa Oil & Power 2019 au Cap, en Afrique du Sud, les 9 et 11 octobre et South Sudan Oil & Power (SSOP) 2019 à Juba les 29 et 30 octobre. C'est un monument historique pour le Sud-Soudan et une opportunité fantastique pour les investisseurs de puiser dans cette région pétrolière incroyablement prolifère et sous-explorée (on estime qu'il reste encore au moins 70% du pétrole sud-soudanais à découvrir).

Le ministère du Pétrole recherche également des sociétés susceptibles de collecter des données géologiques et sismiques sur les bassins du pays afin de mieux se préparer à captiver l'intérêt des sociétés d'exploration et de production canadiennes, américaines, russes, asiatiques et européennes. L’événement ouvrira une nouvelle ère pour le pétrole sud-soudanais et aura forcément un impact significatif sur l’avenir économique et social du pays. Le gouvernement cherche également des partenaires pour élaborer des évaluations environnementales des gisements de pétrole actuels et potentiels dans le pays, les préoccupations sociales relatives aux dommages environnementaux ayant également pris une place centrale dans le plan du gouvernement pour le secteur. En outre, l'un des principaux sujets de débat du prochain SSOP est le rôle des femmes dans le secteur de l'énergie, un sujet sur lequel j'ai insisté à maintes reprises, en particulier dans mon nouveau best-seller « Des milliards en jeu ».

Enfin, cerise sur le gâteau, fin août 2019, la plus grande découverte de pétrole au Sud-Soudan a été annoncée. Plus de 300 millions de barils de pétrole récupérables ont été trouvés dans le gisement pétrolier d'Adar, dans le bloc 3, exploité par le consortium Dar Petroleum Operating Company, dirigé par la China National Petroleum Corporation (CNPC). D'autres réserves pourraient être sur le chemin car d'autres puits sont actuellement en cours d'évaluation dans la même zone. Le pétrole devrait commencer à couler de ce champ d’ici 12 mois.

C’est-à-dire que le Sud-Soudan est sorti d’une guerre dévastatrice et s’est redressé, a tiré parti de ses ressources naturelles et a créé les conditions pour attirer les investissements étrangers, noué des partenariats internationaux avec des voisins et des nations africaines et mis en place un cadre juridique et commercial qui permet la croissance, tout en recherchant la paix par le développement économique et le compromis, sans jamais sous-estimer les préoccupations sociales, régionales et ethniques.

Que puis-je dire de plus, si le pays le plus jeune et l’un des plus pauvres du monde peut le faire, le reste de l’Afrique aussi. C'est maintenant ou jamais.

NJ Ayuk est le PDG de Centurion Law Group et le président de la Chambre africaine de l'énergie. Son expérience dans la négociation d’accords sur le pétrole et le gaz lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie du paysage énergétique africain. Il est l'auteur du nouveau best-seller « Des milliards en jeu : L'avenir de l'énergie et des affaires en Afrique ».

