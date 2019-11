À l’occasion de sa visite en Afrique, James Quincey, PDG de Coca-Cola, déclare que la région est le moteur de la croissance future de la Société

James Quincey, PDG Monde et président de The Coca-Cola Company (https://www.Coca-ColaCompany.com/), a effectué la semaine dernière une tournée en Afrique en compagnie de l’ensemble de son équipe de direction. Cette visite témoigne de l’engagement de Coca-Cola et de son intérêt pour les opportunités considérables offertes par le continent Africain. En visite au Nigéria et en […]

