A partir de Tunis, Express Air Cargo lance 25 nouvelles lignes aériennes sur l’Afrique, y compris le Tchad

Tunis - 9 janvier 2018. Express Air cargo, leader du fret aérien tunisien, lance dès ce mois de janvier 2018 à partir du hub aéroportuaire et logistique de Tunis, 25 nouvelles lignes aériennes tout cargo, principalement sur l’Afrique et le Moyen-Orient. C’est ainsi que 21 dessertes couvrirons un large rayon de pays de l’Afrique centrale et de l’Ouest. Aussi, trois autres nouvelles liaisons seront mises en service à compter de ce mois pour couvrir l’Egypte, la Jordanie et le Liban. Elles s’ajoutent aux trois dessertes quotidiennes qui relient depuis Février 2017, Tunis à la France, l’Allemagne et Malte, soit au total 25 destinations. Par ailleurs, la compagnie s’apprête à construire son propre magasin de fret, sur 3000 m2 à Tunis-Carthage et ouvrir un centre de maintenance certifié Boeing destiné aux compagnies aériennes africaines.





« Ce développement, a souligné le PDG d’Express Cargo, Anis Riahi, lors d’une conférence de presse tenue mardi matin à Tunis, nous le devons au soutien des autorités aéronautiques tunisiennes et dans les pays de destination, à la confiance de notre clientèle et aux liens historiques et stratégiques qui nous unissent avec notre partenaire UPS, d’une part, et notre avionneur, Boeing, d’autre part. Les 25 nouvelles liaisons aériennes tout cargo à partir Tunis, a-t-il indiqué, ont été établies dans le cadre de nouvelles mesures d’appui à l’exportation des produits tunisiens et des échanges commerciaux avec les pays desservis, qui seront opérationnelles dès la fin de ce mois. Elles viennent favoriser un maillage logistique interafricain, et renforcer l’acheminement des colis en provenance et à destination de pays européens. »





De hub-à-hub





«Conçu en mode de liaison de hub-à-hub, a expliqué Riahi, le dispositif mis en place bénéficiera d’une desserte, pour les principales destinations, par appareils gros porteurs Boeing 737-400, d’une capacité de 26 tonnes qui seront relayés par de petits porteurs pour les autres stations. Afin d’assurer ce trafic, quatre nouveaux appareils viendront renforcer notre flotte au cours de ce premier semestre 2018. C’est ainsi qu’un Boeing 737-400 sera déployé à partir de Tunis dès fin janvier et effectuera un vol quotidien vers l’Afrique centrale et de l’Ouest. Les trois autres avions seront basés, l’un à Douala au Cameroun et les deux autres en Guinée Conakry. A partir de Douala, il s’agit de relier le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Congo RDC et Brazzaville. Et, depuis la Guinée Conakry, nos avions couvriront l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest. »





Une flotte aérienne renforcée





Au total, a précisé Anis Riahi, la flotte d’Express Cargo comprendra cette année pas moins de 7 appareils en service et doit atteindre 14 avions d’ici 2021. « Air Express Cargo contribue ainsi, a-t-il souligné, à faire de l’aéroport de Tunis-Carthage un véritable hub établissant un pont entre l’Afrique et l’Europe, mais aussi, le Moyen-Orient. Cette triangularisation du tout cargo Europe-Afrique-Moyen-Orient, avec Tunis pour plaque tournante, sera un atout précieux pour le développement économique et les échanges commerciaux. »





Un magasin cargo de 3000 m2 en chantier à Tunis Carthage





Le PDG d’Express Air Cargo a par ailleurs annoncé le démarrage imminent des travaux de construction dans l’enceinte du hub aéroportuaire et logistique de Tunis-Carthage d’un magasin cargo de 3000 m², conforme aux normes internationales et devant être certifié CEIV pour les produits pharmaceutiques. L’investissement, d’un montant de 6MD, permettra la création de 120 emplois directs au cours de cette année 2018.





Le Centre de maintenance certifié Boeing bientôt opérationnel





Evoquant le projet de création à Tunis d’un centre de maintenance et de formation certifié Boeing, signé avec l’avionneur américain en juillet dernier lors de la visite du chef du gouvernement à Washington DC, Anis Riahi a indiqué que les préparatifs se poursuivent intensivement pour l’ouverture de ce centre, courant 2018. Un premier groupe de 30 ingénieurs a d’ores et déjà été engagé et placé en formation. Totalisant des investissements de 90 millions de dinars, il emploiera en régime de croissance 400 ingénieurs en a aéronautique.





Une croissance soutenue





Express Air Cargo, dont les investissements ont atteint, 52 millions de dinars et les effectifs 350 cadres et agents. En 2017, elle a chargé environ 4 mille tonnes. Pour la période 2018 -2019, ses investissements passeront à 70 millions de dinars et ses effectifs à 550 salariés.