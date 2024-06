AFC investit dans le plus grand gisement de cuivre d’Afrique pour promouvoir l’enrichissement des minerais

Africa Finance Corporation (AFC), le chef de file des solutions d’infrastructure sur le continent, a le plaisir d’annoncer la clôture d’un prêt de premier rang de 150 millions USD conclu avec Kamoa Copper visant à soutenir l’expansion du gisement de cuivre Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo. Le prêt fourni par AFC, qui a agi en qualité de bailleur de fonds et d’arrangeur, illustre son engagement à soutenir l’enrichissement local des abondantes ressources en minerais d’Afrique dans l’optique de concrétiser le potentiel de prospérité économique du continent.



Kamoa-Kakula est un gisement de cuivre souterrain de classe mondiale, à haute teneur et à faible intensité de carbone situé en bordure occidentale de la prolifique ceinture de cuivre d’Afrique centrale. Sa production ayant débuté en juillet 2021, le site fait actuellement l’objet d’une troisième phase d’expansion, qui comprend une augmentation de 33 % de la capacité de production de cuivre à plus de 600 000 tonnes par an (tpa), et la construction de la plus grande fonderie de cuivre d’Afrique avec une capacité de 500 000 tpa d’anodes de cuivre avec une pureté de 99 %. L’expansion englobe également le redémarrage d’une capacité de production d’énergie hydroélectrique renouvelable de 178 mégawatts (MW) grâce à la remise à neuf de la turbine n°5 au barrage Inga II. La phase 3 devrait être terminée d’ici la fin 2024, faisant de Kamoa-Kakula le plus grand producteur de cuivre d’Afrique et le troisième au niveau mondial.



Kamoa-Kakula est exploité sous la forme d’une coentreprise entre Ivanhoe Mines, Zijin Mining et le gouvernement de la République démocratique du Congo. L’exploitation continue de générer un rendement exceptionnel et a permis des expansions respectant les exigences budgétaires et en avance sur le calendrier. De plus, son approche long-termiste en fait l’exemple parfait d’une activité minière responsable sur le continent africain. Son personnel à temps plein est constitué à 91 % de Congolais et plus de 600 millions USD ont été versés en taxes et redevances à la RDC depuis le lancement des opérations. En 2023, Kamoa-Kakula était directement à l’origine de 4 % du PIB national. Le site fait également partie des plus faibles émetteurs de GES au niveau mondial par tonne de cuivre produit, selon les cabinets indépendants Skarn Associates à Londres, Angleterre, et le groupe WSP à Montréal, Canada.



« Il s’agit d’un jalon majeur dans notre mission de développer des écosystèmes d’infrastructures contribuant à intégrer les économies et à stimuler la transformation économique en Afrique », déclare Samaila Zubairu, président et CEO, AFC. « Le cuivre est l’un des minerais essentiels pour la transition énergétique mondiale et cette expansion minière renforcera non seulement la position de l’Afrique sur le marché mondial du cuivre, mais contribuera également à rapprocher le continent de l’objectif zéro émission nette, tout en créant des opportunités d’emploi et en générant d’importants revenus pour la RDC. »



La participation d’AFC au projet Kamoa-Kakula témoigne du rôle essentiel de l’entreprise dans le développement d’infrastructures qui stimulent l’industrialisation et améliorent la compétitivité du continent. Fin 2023, Kamoa-Kakula est devenu le premier utilisateur industriel du corridor ferroviaire atlantique de Lobito, une ligne reliant la ceinture de cuivre de la RDC au port atlantique de Lobito, en Angola. AFC a agi en tant que conseiller financier du consortium Trafigura, Mota-Engil et Vecturis, qui a obtenu une concession de 30 ans pour les services et la logistique ferroviaires. L’utilisation du corridor ferroviaire atlantique de Lobito devrait réduire considérablement les coûts logistiques et l’intensité des émissions de carbone des exportations de produits minéraux de la ceinture de cuivre de la RDC.