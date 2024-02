ACTUALITES AFCON 2023 results: Phoenix rising fromthe ashes

Looking like an obvious outsider after the first2 rounds, Côte d'Ivoire wrote one of the most amazing chapters in the history of Africanfootball.





The champion’s rebirth



After a 0-4 defeat by Equatorial Guinea in thegroup stage third round, Ivorian fans left thestadium in Abidjan confident that their teamhad said goodbye to the competition. The squad got 3 points and took 3rd place in the group with a 2-5 goal difference, having only theoretical chances of reaching the playoffs. After the match, Didier Drogba said that the tournament was over for Côte d'Ivoire, and coach Jean-Louis Gasset's dismissal only confirmed the country's general mood.



What happened next? Ordinary football miracles that occur only once in a lifetime.



● On January 22, Ghana conceded 2 goals from Mozambique in stoppage time and, instead of a guaranteed victory, only got a draw, which put them below the Ivorians in the teams’ ranking that took 3rd place inthe group.

● On January 24, the Moroccans beat Zambia, for whom a draw would beenough to continue the fight, and this result brought Côte d'Ivoire into the playoffs.



● On the same day, Emerse Fae became the Elephants' head coach. He was only the second option for the local federation, which wanted to invite Hervé Renard. The Frenchman, who led the Ivorians to victory at the AFCON 2015, fortunately for everyone, refused.



● In the 1/8, Ivory Coast was losing to Senegal until the 86th minute, then scored from the penalty spot and won the penalty shootout.



● In the quarter finals against Mali, the Ivorians remained in the minority in the first half but achieved a strong-will edvictory with goals in the 90th and 120th minutes.



● In the final, Côte d'Ivoire conceded first against Nigeria, which was almost invulnerable at the AFCON but rallied in the second half and responded twice. Sebastien Haller scored the decisive goalin the 81st minute. The Borussia Dortmund forward wasted his chances throughout the tournament but brought theElephants victory, first in the semi-finals with DR Congo and then in the final match. Happy Didier Drogba rejoiced in the stands along with the whole country.



What is the key to successful sports betting? The Ivory Coast national team proved that everything is possible in football. This principle also applies in sports predictions, where even a slim chance can be turned into triumph.



Maximum intrigue in the playoffs



6 of the 16 AFCON playoff matches went to overtime, 5 times the winner was determined in a penalty shoot out, and another 6 games ended with a 1 goal difference.



Bilan de la CAN 2023 : le phénix renaît de ses cendres



Considérée comme un outsider évident après les deux premiers tours, la Côte d'Ivoire a écrit l'un des chapitres les plus étonnants de l'histoire du football africain. Aujourd'hui,



La renaissance du champion



Après une raclée 0:4 face à la Guinée équatoriale lors de la 3ᵉ journée de la phase de groupes, les supporters ivoiriens ont quitté le stade d'Abidjan convaincus que leur équipe nationale avait fait ses adieux au tournoi. L'équipe a pris 3 points et a terminé troisième du groupe avec une différence de buts de 2:5, ce qui ne lui laissait qu'une chance théorique de participer aux éliminatoires. Après le match, Didier Drogba a déclaré que le tournoi était terminé pour la Côte d'Ivoire, et le limogeage du sélectionneur Jean-Louis Gassée n'a fait que confirmer l'état d'esprit général dans le pays.



Que s'est-il passé ensuite ? Les miracles habituels du football, qui n'arrivent qu'une fois dans la vie.



● Le 22 janvier, le Ghana a encaissé deux buts contre le Mozambique dans la prolongation et, au lieu d'une victoire convaincante, les Étoiles Noires ont concédé un match nul, ce qui les a fait dégringoler plus basque les Ivoiriens dans le classement des équipes qui avaient terminé troisièmes.



● Le 24 janvier, les Marocains ont battu la Zambie, quiaurait eu besoin d'un match nul pour rester en lice, et ce résultat a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour les éliminatoires.



● Le même jour, Émerse Faé a été désigné à la tête desÉléphants. Il n'était que le second choix de la fédération locale qui souhaitait faire appel à HervéRenard. Le Français, qui avait mené les Ivoiriens à la victoire à la CAN 2015, a refusé l'offre à la joie de tous.



● En 1/8 de finale, la Côte d'Ivoire subissait la domination du Sénégal jusqu'à la 86ᵉ minute avant de réaliser le penalty et de venir à bout des Lions de la Teranga lors de la série des tirs au but.



● En quart de finale contre le Mali, les Ivoiriens sont restés en minorité en première mi-temps, mais ont scellé une victoire avec du caractère après les buts victorieux aux 90ᵉ et 120ᵉ minutes.



● En finale, la Côte d'Ivoire a d'abord concédé un but face à une équipe du Nigeria presque invincible à la CAN, mais elle s'est requinquée au retour des vestiaires et a réagi à deux reprises. Le but décisif a été marqué par Sébastien Haller à la 81ᵉ minute. L'attaquant du Borussia Dortmund a vendangé un nombre incalculable d'occasions tout au long dutournoi, mais il a donné la victoire aux Éléphants, d'abord en demi-finale contre la RD Congo, puis dans le match final. Didier Drogba, tout rayonnant de joie, se réjouissait dans les tribunes avec le pays entier.



Comment parier intelligemment ? L'équipe nationale deCôte d'Ivoire a prouvé par son exemple que rien n'est impossible au football. Ce principe s'applique également aux paris sportifs, où même une chance infime peut se transformer en triomphe.



Intrigue montée d’un cran aux barrages



Dans 6 des 16 matches éliminatoires de la CAN, on a assisté aux prolongations, 5 fois le vainqueur a étédéterminé à la suite d’une séance de tirs au but, 6 autresmatches se sont terminés avec une différence d'un seulbut.



Récompenses individuelles



MVP - William Troost-Ekong. Le défenseur nigérian duPAOK Salonique n'a pas remporté le titre, mais a réalisé un tournoi fantastique. Il a renforcé une défense qui n'a encaissé que 4 buts et en a marqué 3 lui-même, notamment en demi-finale et en finale.



Meilleur Buteur - Emilio Nsue. L'attaquant de 34 ans del'équipe nationale de Guinée équatoriale a marqué tousles 5 buts dans la poule, mais serait probablement d'accord pour les échanger contre un penalty raté lors dumatch des 1/8 de finale contre la Guinée (0:1).



Meilleur Gardien - Ronwen Williams. Le Sud-Africainn'a pas encaissé de but lors de 5 des 7 matches, et enéliminatoires, il n'a concédé de but que du point de penalty. En outre, Williams s’est imposé dans 2 des 3 séances de tirs au but, dont l'une avec 4 tirs arrêtés, et a mené les Bafana Bafana à la médaille de bronze.



Meilleur Jeune Joueur - Simon Adingra (Côted'Ivoire). L'ailier de Brighton, âgé de 22 ans, s'est remisd'une blessure et est monté en puissance au fil du tournoi, tout comme son coéquipier senior et auteur des butsvictorieux en demi-finale et en finale, Sébastien Haller. Adingra a été impérial sur son aile gauche, inscrivant unbut en quart de finale et délivrant deux passes décisivesen finale.



Meilleur Entraîneur - Émerse Faé (Côte d'Ivoire). Ce spécialiste a pris en charge une équipe adulte pour lapremière fois de sa carrière et a remporté son premiertrophée 4 matches plus tard ! Faé a compensé sonmanque d'expérience par une bonne ambiance dans lesvestiaires et une capacité à enflammer le cœur desjoueurs. Nous sommes certains que les joueurs del'équipe nationale n'oublieront jamais ses paroles.



Dans la même rubrique :