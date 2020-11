AFP-Services devient FACTSTORY

Dix ans après sa création, AFP-Services, filiale de l’Agence France-Presse spécialisée dans la production de contenus à la demande, devient FACTSTORY (https://www.FACTSTORY.agency/) afin de mieux incarner une offre éditoriale au service des entreprises et des institutions.

« Cette étape est nécessaire pour conforter un positionnement et une identité qui ont évolué depuis la création de la filiale. Il était aussi important pour nous de différencier les offres. FACTSTORY est une société de production qui dispose de références majeures tant auprès des entreprises que des institutions » selon Fabrice Fries, PDG de l’AFP et de FACTSTORY.

Avec près de 100 clients dans le monde et un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros en 2019, FACTSTORY propose une offre alliant un réseau mondial de production sans équivalent, une forte expertise de l’image et une vision journalistique.

Un réseau mondial

FACTSTORY possède un réseau unique par sa couverture géographique. Les équipes locales de FACTSTORY sont disponibles dans plus de 150 pays, 24/24. Elles lui permettent de disposer d’une excellente connaissance du terrain au niveau local, régional et national. Le pilotage de ce réseau est assuré par six hubs régionaux : Paris, Bruxelles, Montevideo, Hong-Kong, Washington et Beyrouth.

L’expertise de l’image

Le traitement de l’image est au cœur du métier de FACTSTORY. C’est grâce à un réseau de plus d’un millier de talents créatifs que FACTSTORY produit des contenus originaux, adaptés et optimisés pour tous types de besoins : campagnes de communication, productions de contenus quotidiens, reportages, portraits, documentaires, couvertures évènementielles, contenus RSE.

Le storytelling

Notre métier consiste à construire des récits et produire des contenus en y apportant une valeur ajoutée forte : l’ADN de FACTSTORY réside dans l’exigence d’un travail éditorial ancré dans les valeurs de l’AFP.

Un choix éco-responsable

Dans le contexte actuel, FACTSTORY n’est pas seulement un réseau de professionnels de l’image et des contenus, c’est aussi une agence éco-responsable. Grâce à ses équipes localisées partout dans le monde, l’empreinte carbone des projets est maîtrisée.

Contact Presse :

Fleur Laurent

Tel. : +33 (0)1 40 41 88 47

fleur.laurent@factstory.agency

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/afpservices-...