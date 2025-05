AFRICOM et la jeunesse africaine : sécurité, innovation et partenariats

Durant ses tournées à travers l’Afrique, il a visité des programmes de robotique, des écoles militaires, des centres médicaux financés par le PEPFAR, ou encore des initiatives communautaires comme SHOFCO au Kenya, qui mobilisent les populations dans plus de 40 comtés.





« La sécurité commence à la base, avec les communautés », a-t-il déclaré. En Algérie, au Maroc, au Gabon ou en Mauritanie, il a rencontré des jeunes qui incarnent une Afrique innovante, résiliente et tournée vers l’avenir.





AFRICOM, a-t-il ajouté, ne se limite pas à fournir un appui militaire : « Nous aidons à bâtir les conditions de la stabilité qui sous-tend à la fois la prospérité africaine et américaine. »