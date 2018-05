AIMS annonce le premier groupe de lauréates en Science du changement climatique

KIGALI, Rwanda, le 15 mai 2018, -/African Media Agency (AMA)/ - Aujourd'hui, l'institut Africain des Sciences Mathématiques- Next Einstein Initiative (AIMS-NEI) annonce le premier groupe de lauréates en Science du changement climatique : Docteur Nana Klutse du Ghana, Docteur Jessica Nosizwe Paula Thorn, une sud-africaine vivant aux Etats-Unis et Docteur N'Datchoh Evelyne Toure de la Côte d'Ivoire.

"Le changement climatique représente l'un des plus grands défis du 21ème siècle auquel l'humanité est confrontée. Les pays africains qui connaissent une croissance démographique avec des conséquences en aval sur la redistribution des terres font face à des défis plus grands. Cependant, contrairement à d'autres continents, l'Afrique est mieux placée pour développer son économie et ses industries en utilisant, face au climat, des stratégies intelligentes d'utilisation des données de recherche limitant les phénomènes climatiques extrêmes dans le futur et s'adaptant aux conditions climatiques actuelles. Pour y parvenir, les contributions des hommes et des femmes sont essentielles. C'est pourquoi, en collaboration avec le Centre de Recherches pour le Développement International du Canada et le Gouvernement du Canada, nous avons créé le Programme de bourses AIMS- NEI pour les femmes dans le domaine de la science du changement climatique. Ce programme confie les rênes aux chercheuses afin de contribuer à une réponse sociétale plus durable au changement climatique et nous sommes fiers de ce premier groupe de grande qualité" a dit Monsieur Thierry Zomahoun, Président et PDG de AIMS-NEI.

Chaque lauréate recevra entre 25 000 $ et 31 000 $ sur une année. Le programme de bourses a été rendu possible grâce à une subvention sur cinq ans du Centre de Recherches pour le Développement International du Canada à Ottawa, avec le soutien financier du Gouvernement du Canada par l'entremise des Affaires Mondiales Canada (AMC). Le programme verra entre 16 et 20 bourses octroyées entre 2017 et 2022 à des femmes scientifiques exceptionnelles du monde entier qui appliquent des concepts scientifiques de fond en mathématiques, et ce pour résoudre les problèmes urgents liés au changement climatique qui concernent l'Afrique.

"Le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI) est fier d'être partenaire de AIMS-NEI depuis 2010, quand le Canada est devenu le premier donateur à aider AIMS à se développer en Afrique. Au cours de la dernière décennie, nous avons vu de nombreux succès et la création d'un réseau AIMS. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'adresser nos félicitations les plus sincères au premier groupe de lauréates du Programme de Femmes en science du changement climatique. Leurs projets devraient contribuer significativement à notre compréhension du changement climatique et de ses impacts, ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de stratégies novatrices d'atténuation, d'adaptation et de résilience. Nous attendons avec impatience les excellents résultats de recherche de ces scientifiques mathématiciennes exceptionnelles", a dit le Docteur Jean Lebel, Président du Centre de Recherches pour le Développement International.

Les lauréates ont été sélectionnées de manière compétitive parmi 14 candidates à la suite d'un processus d'évaluation en deux étapes par des experts internationaux, y compris un comité de sélection international. Au-delà d'une bourse ordinaire, la bourse de recherche pour les femmes en Science du changement climatique aborde certaines barrières telles que la grossesse, l'accouchement, la fondation d'une famille. Le financement reçu par les boursières comprend les fonds alloués à trois personnes à charge maximum. De même, dans le but de renforcer la capacité des institutions africaines à répondre au changement climatique, les boursières doivent mener leurs recherches dans une institution hôte en Afrique, différente de leur institution d'origine. Ce programme de bourses fait partie du programme plus large de sciences mathématiques pour la résilience au changement climatique (MS4CR) qui vise à construire le capital intellectuel nécessaire pour résoudre la myriade de défis au développement de l'Afrique dus au changement climatique.