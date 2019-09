AM Best améliore les notations d'IGI jusqu'à A

L’agence de notation AM Best a amélioré la solidité financière et les cotes de crédit de A- (Excellent) jusqu'à A (Excellent) et les cotes de crédit à long terme attribuées à l'assureur (cotes de crédit à long terme) de "a-" jusqu'à "a" pour International General Insurance Co. Ltd (IGI Bermuda) et International General Insurance Company (UK) Limited (IGIUK), (Royaume-Uni). La perspective de ces cotes de crédit est stable.



AM Best a déclaré que l'amélioration de la notation reflétait la solidité du bilan d’IGI, qu’Am Best qualifie de "très solide", ainsi que sa solide performance d'exploitation, son profil d'activités limité et sa gestion appropriée des risques d’entreprise.



Dans son rapport, AM Best a souligné : "L'amélioration des notations reflète les résultats d’exploitation résilients d’IGI, grâce à une performance de souscription robuste à long terme. La société affiche un ratio combiné moyen sur cinq ans de 90% (entre 2014 et 2018) malgré l’impact des pertes catastrophiques en 2017. AM Best considère que la discipline de souscription d’IGI est un facteur clé pour ses bons résultats financiers".



"Nous sommes ravis d’avoir reçu la notation A d’AM Best", a déclaré M. Wasef Jabsheh, vice-président et PDG de IGI. "C’est un exploit important pour IGI, et l'amélioration de la notation constitue une reconnaissance de l’engagement de la société à la discipline de souscription et une concentration sur la rentabilité par rapport à la croissance du chiffre d’affaires".



Il a ajouté : "AM Best a souligné l’évaluation de la solidité du bilan réalisée par IGI qui repose sur le fait que la capitalisation ajustée en fonction du risque était au niveau le plus élevé et a souligné notre bonne liquidité et notre portefeuille d’investissements conservateur".



M. Jabsheh a poursuivi : "L’équipe de professionnels d'IGI engagés et dévoués a été la clé de voûte de notre succès et a permis à la société de réaliser ce qu’elle a accompli jusqu’à présent dans sa démarche d'évolution".