APICORP annonce un soutien de 500 millions de dollars aux pays membres pour la relance économique suite à la crise du COVID-19

L'Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) (www.APICORP.org), une institution financière multilatérale de développement, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme de soutien anticyclique de 500 millions de dollars. Ce programme aidera ses clients des pays membres et de la région dans le secteur énergétique à atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19 ainsi que les fluctuations du prix du pétrole.

Ce fonds de 500 millions de dollars sera destiné à soutenir des projets durables à impact élevé en étendant le financement de projets et de fonds de roulement dans les domaines des services publics, des énergies renouvelables, de la pétrochimie, et des secteurs énergétiques connexes. APICORP entend également élargir son soutien au financement du commerce à ses pays membres dans le cadre de l'objectif plus large de réduction des pressions fiscales et sur les comptes courants causées par les conditions actuelles du marché.

Dans ce contexte, M. Ahmed Ali Attiga, directeur général d'APICORP, a déclaré : « En ces temps incertains, et alors que nos pays membres luttent contre la propagation du COVID-19 et ses répercussions, APICORP est résolu à honorer sa mission de développement. Le secteur de l'énergie est un secteur hautement capitalistique dans lequel nous assistons à des réductions des investissements et à des retards de mise en œuvre plus importants que lors des précédents ralentissements. En tant que partenaire financier de confiance, APICORP jouera un rôle contracyclique pour remédier aux déficits de financement qui pourraient survenir chez nos partenaires de la région alors qu'ils s'efforcent de respecter les engagements prévus dans des projets et opérations essentiels. »

Et d'ajouter : « Le soutien aux secteurs énergétiques et connexes, dans nos pays membres et au-delà, contribue à garantir la sécurité énergétique et l'accès au financement en ces temps de crise. Nous travaillerons avec d'autres banques de développement multilatérales et partenaires financiers pour dégager des fonds et limiter l'impact sur ces pays. »

Noté Aa2 avec perspective stable par Moody's, APICORP a récemment annoncé une augmentation historique du capital exigible à 8,5 milliards de dollars, ainsi qu'une augmentation significative du capital autorisé et souscrit. Cette augmentation renforce encore la viabilité et la résilience financières d'APICORP.

À propos d'APICORP :

L’Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) (www.APICORP.org) est un établissement financier de développement multilatéral fondé en 1975 en vertu d’un traité international signé entre les dix pays arabes exportateurs de pétrole. Son objectif est de soutenir et d’encourager le développement des industries pétrolières et du secteur énergétique du monde arabe. APICORP procède à des prises de participations et fournit des services de financement de projets, de financement commercial, de conseil et de recherche. APICORP est notée « Aa2 avec une perspective stable » par Moody’s et son siège social est situé à Dammam, au Royaume d’Arabie saoudite.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.APICORP.org

Twitter: https://twitter.com/APICORP

Instagram: https://www.instagram.com/apicorp/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/apicorp/

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/apicorp-anno...