APO Group annonce les noms des finalistes concourant pour le Prix APO Group de la Journaliste Africaine 2020

APO Group (www.APO-opa.com), leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises, a retenu cinq journalistes susceptibles de se voir attribuer le Prix APO Group de la Journaliste Africaine 2020 (APO Group African Women in Media Award).

Le Prix récompense, met à l’honneur et valorise les femmes journalistes africaines soutenant l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

Le panel de juges du Prix APO Group de la Journaliste Africaine 2020 est le plus important et le plus influent jamais réuni pour un prix de journalisme en Afrique, et il reflète l'importance de reconnaître l'égalité homme - femme dans le milieu des affaires et dans les médias.

APO Group a réuni 100 personnalités, avec des icônes mondiales telles que Naomi Campbell, rejoints par des cadres supérieurs de tous les principaux secteurs du continent, de Microsoft à Dangote, de Twitter à Coca-Cola, et de Harley-Davidson à LEGO !

Pour plus d'informations sur le panel de juges, rendez-vous sur : www.bit.ly/APOawardFR

Les finalistes du Prix APO Group de la Journaliste Africaine 2020 (APO Group African Women in Media Award) sont (classés par ordre alphabétique de nom de famille) :

Cécile Ambatinda (@AmbatindaC) - Cameroun

"Recycling tyres to create works of art": http://bit.ly/APOMediaAward1 (Traduit du français)

Lire l’article original en français : http://bit.ly/APOMediaAward1FR

Sharon Kantengwa (@SharonKMugabo) - Rwanda

"How one woman is leveraging renewable energy to lift other women": http://bit.ly/APOMediaAward2

Debra Musanyare Matabvu (@dmmatabvu) - Zimbabwe

"Ethel defies Gokwe myth": http://bit.ly/APOMediaAward3

Esther Oluka (@oesther91) - Ouganda

http://bit.ly/APOMediaAward4 (Le chargement de ce site peut prendre quelques minutes. Vous pouvez également lire la version texte uniquement à l'adresse suivante : https://bit.ly/3kqeIgM)

Marcia Zali (@marcia_breeze) – Afrique du Sud

"A technology company founded by a woman is helping small-holder farmers survive lockdown": http://bit.ly/APOMediaAward5

Le prix APO Group African Women in Media Award 2020 (Prix APO Group de la Journaliste Africaine) fait partie de l’engagement d’APO Group à soutenir le développement du journalisme sur le continent.

Visionner le message vidéo (en anglais) de la gagnante du Prix APO Group de la Journaliste Africaine 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=w1z_bjlmhx8

Le prix est ouvert aux femmes journalistes africaines dont les reportages ont été diffusées ou publiées entre le 1er janvier et le 31 octobre 2020. Les candidatures sont évaluées en fonction de leur contenu, du style, de la qualité d’analyse, de la créativité, de la dimension humaine et de l’impact sur la communauté.

La journaliste gagnante sera annoncée lors de la 6e Conférence virtuelle et récompenses du 6e Forum africain sur l'innovation et l'entrepreneuriat des femmes (AWIEF) (www.AWIEForum.org), organisée du 2 au 3 décembre 2020, avec le thème « Reimagining Business & Rebuilding Better ».

La lauréate se verra remettre une somme de 2 500 USD et bénéficiera d’une inscription à des cours de formation en ligne dispensés par l’une des universités internationales les plus réputées.

Le prestigieux événement annuel de l’AWIEF se veut une plateforme permettant à des leaders d’opinion, des experts de l’industrie, des décideurs politiques, des intellectuels, des organisations de développement et des investisseurs du monde entier de se rencontrer pour échanger, tisser des liens, partager des idées, collaborer et négocier dans un effort commun de stimulation de l’écosystème de l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

Nicolas Pompigne-Mognard, Fondateur et Président d’APO Group, a déclaré : "Notre jury réellement exceptionnel nous a aidé à faire du prix APO Group African Women in Media Award le plus important et le plus prestigieux prix de journalisme en Afrique. Le prix APO Group African Women in Media Award s'inscrit dans le cadre de notre engagement à soutenir le développement du journalisme sur le continent et nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de mettre en lumière le travail des femmes journalistes africaines qui partagent les histoires de femmes entrepreneurs en Afrique".

Le B-Roll de la cérémonie de remise des prix de l'année dernière est disponible au téléchargement : www.bit.ly/AWIEFBROLL

Plus d'informations sur le partenariat entre AWIEF et APO Group : www.bit.ly/36mzJDB

À propos d’APO Group :

Fondé en 2007, APO Group (www.APO-opa.com) est le leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises. Nous nous engageons auprès d’organisations privées et publiques pour les aider à renforcer leur réputation et accroître leur capital-marque dans plusieurs pays cibles d'Afrique. Notre rôle, en tant que partenaire de confiance, consiste à exploiter le pouvoir des médias et à élaborer des stratégies sur mesure permettant aux organisations de produire un impact réel et mesurable en Afrique et au-delà. La confiance et la reconnaissance que nous avons pu acquérir auprès d’entreprises internationales, de multinationales, de gouvernements et d’ONG, nous incitent à améliorer constamment notre offre de valeur en Afrique afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Nos clients les plus prestigieux sont Facebook, Dangote Group, Nestlé, GE, Uber, Microsoft, Nokia, NBA, Canon, PwC, DHL, Marriott Group, Ecobank, Philips, Siemens, Standard Chartered, HP, Hilton, Ernst & Young, Orange.

Siège social : Lausanne, Suisse | Bureaux au Sénégal, à Dubaï et à Hong Kong.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web : www.APO-opa.com.

À propos de l’AWIEF :

L’AWIEF (www.AWIEForum.org) est une organisation panafricaine œuvrant pour l’autonomisation économique des femmes, qui encourage et soutient l’innovation, la technologie et l’entrepreneuriat féminins en Afrique grâce au déploiement de multiples programmes à impact élevé. L’AWIEF s’est donné pour mission de favoriser l’inclusion économique, l’avancement et l’autonomisation des femmes en Afrique moyennant le soutien et le développement de l’entrepreneuriat. Les programmes et activités de l’AWIEF comprennent des accélérateurs d’entreprises, le renforcement des capacités et la formation, le réseautage et le mentorat, les prix AWIEF, la plateforme numérique AWIEF et la création d’une communauté AWIEF des entrepreneures africaines. Le point fort de ces activités menées tout au long de l’année est le très attendu AWIEF conference, exhibition and awards event. Cet événement annuel, qui attire un grand nombre de participants de tous les horizons professionnels et du monde entier, en est à sa cinquième édition. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.AWIEForum.org.

Source : https://apo-group.africa-newsroom.com/press/apo-gr...