APO Group arme les communicants avec une suite complète de solutions numériques pour les aider à s'adapter à la pandémie de coronavirus

APO Group (www.APO-opa.com), le principal cabinet panafricain de conseil en communication et de conseil aux entreprises, reste pleinement opérationnel et soutient les clients et les médias alors que la pandémie de coronavirus se propage dans le monde entier.

Lorsqu'une crise mondiale comme le coronavirus frappe, il est essentiel que les entreprises continuent de communiquer si elles veulent survivre.

Mais elles doivent également reconnaître que nous entrons dans une période faite d’incertitude. Une nouvelle réalité où les anciennes règles ne s'appliquent plus. Les entreprises devront s'adapter rapidement pour rester pertinentes et réussir la transition vers ce « nouveau normal ».

La première chose que les communicants doivent faire est de réévaluer leur combinaison d'activités de relations publiques et de marketing.

La consommation des médias sociaux augmente rapidement chaque jour à mesure que de plus en plus de pays - dont beaucoup en Afrique - appliquent des mesures de confinement. Le marketing numérique devient donc un élément essentiel de toute stratégie de communication, tandis que la publicité dans la presse papier et les relations publiques traditionnelles deviennent moins pertinentes.

En ces temps sans précédent, la suite de solutions de marketing numérique et de relations presse d’APO Group aide les organisations à poursuivre leurs opérations en toute sécurité et avec un impact minimal sur leurs budgets.

APO Group fournit des solutions inégalées de marketing numérique à 360 degrés grâce au développement et à la mise en œuvre de stratégies de marketing sur les médias sociaux, sur les moteurs de recherche, de publicité au Paiement Par Clic, de publicité programmatique, de marketing des comptes stratégiques et de stratégies de génération de leads sur mesure.

De plus, les solutions de Relations Presse Numériques d’APO Group aident nos clients à atteindre les publics cible. De la distribution des communiqués de presse aux conférences de presse en ligne, de la veille médias à l’organisation d’interview exclusive - toutes les solutions d’APO Group sont disponibles en ligne, accessibles à distance et capables de connecter les entreprises avec les médias partout en Afrique, et au-delà.

En 2014, les conférences de presse en ligne (https://bit.ly/341s2Se) d’APO Group étaient une option utile pour les entreprises cherchant à cibler les médias de toute l'Afrique. Maintenant, elles sont essentielles pour transmettre des messages crédibles à vos cibles les plus importantes. Les réunions physiques étant impossibles dans un avenir proche, la technologie contribue à créer de nouvelles façons de communiquer sans avoir besoin d'interaction en face à face.

Les chefs d'entreprise peuvent utiliser Skype, Zoom et d'autres outils pour parler à un journaliste spécifique dans le cadre d’une interview exclusive, ou à plusieurs centaines de journalistes lors d'une conférence de presse en ligne. Le tout depuis leur propre maison, armés d'un simple ordinateur ou d’un smartphone.

En période de trouble, l'innovation est une qualité cruciale. Et ce ne sont pas seulement les entreprises qui doivent s'adapter rapidement.

Pour les médias, les temps sont tout aussi difficiles. Le processus habituel de collecte d'informations n'est tout simplement pas possible, de sorte que les médias dépendent encore plus de l'industrie des relations publiques et d'autres sources pour pouvoir produire du contenu.

Lorsque les journalistes ne peuvent pas se déplacer pour couvrir des événements, prendre des photos ou filmer une vidéo, ils doivent improviser. Les communiqués de presse, les B-roll et autres formats de contenu fournis par les agences de relations publiques sont essentiels pour maintenir l'industrie des médias en mouvement, conserver leur audience et préserver leurs revenus publicitaires.

Les services numériques d’APO Group aident les journalistes à établir de nouvelles relations avec les chefs d'entreprise et les professionnels des relations publiques. Le site Africa Newsroom (https://bit.ly/2JyzQkY), par exemple, est l'une des ressources les plus riches pour les journalistes à la recherche d'idées d'articles ou de nouveaux angles sur des articles existants. Avec des milliers de communiqués de presse émis par des organisations africaines et des sociétés multinationales, il contribue au bon fonctionnement des médias malgré l'incertitude actuelle.

Soutien aux gouvernements africains

La semaine dernière, APO Group a lancé une initiative pour aider les gouvernements africains dans la lutte contre les coronavirus en leur offrant la distribution gratuite de tous leurs communiqués de presse liés au coronavirus. Déjà, plus de 300 communiqués de presse et déclarations officielles publiés par 40 gouvernements africains ont été mis à la disposition de plus de 400 000 journalistes travaillants ou reportant sur le continent.

APO Group s'est depuis longtemps engagé à promouvoir une communication positive à travers l'Afrique. Pendant la crise d'Ebola en 2014, l'entreprise a travaillé avec le gouvernement de la Sierra Leone pour organiser des conférences de presse en ligne. Cela a contribué à inverser le cours de la négativité et a donné au gouvernement une plate-forme et une voix claire pour relever les défis auxquels le pays était confronté.

La crise du coronavirus allant vraisemblablement durer des mois plutôt que des semaines, le moment est venu pour tous les communicateurs de réfléchir à leurs propres activités.

« Nous traversons une période extrêmement difficile pour la plupart des entreprises dans le monde et nous sommes dans des eaux inconnues en ce qui concerne l’activité commerciale et les relations presse », a déclaré Lionel Reina, Directeur Général d'APO Group. « La nécessité de communications claires et calmes n'a jamais été aussi importante. Nous avons toujours été fiers du fait que les solutions de relations presse numériques d’APO Group réunissent le monde des affaires, de l’innovation et des médias. Espérons que nous assisterons à un retour à la normalité dans les mois à venir, mais d'ici là, nous sommes là pour tous ceux qui ont besoin d'utiliser notre expertise considérable dans le monde des affaires et des médias africains. »

Contact Presse :

Courriel : marie@apo-opa.org

A propos d'APO Group :

Fondé en 2007, APO Group (www.APO-opa.com) est le principal cabinet panafricain de conseil en communication et de conseil aux entreprises. Nous aidons les organisations privées et publiques à gérer leur réputation et à renforcer leur image de marque dans leurs pays cibles d’Afrique. En tant que partenaire de confiance, notre rôle est de tirer parti du pouvoir des médias et de construire des stratégies sur mesure qui permettent aux organisations de produire un impact réel et mesurable en Afrique et dans le monde. La confiance et la reconnaissance accordées à APO Group par des sociétés mondiales et multinationales, des gouvernements et des ONG nous encouragent à améliorer sans cesse notre proposition de valeur en Afrique pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Parmi nos clients prestigieux, citons : Facebook, Dangote Group, Nestlé, GE, WorldRemit, Uber, Microsoft, Nokia, NBA, Canon, PwC, DHL, Marriott Group, Ecobank, Philips, Siemens, Standard Chartered, HP, Hilton, Ernst & Young, Orange, Gouvernement de Dubaï.

Siège social : Lausanne, Suisse | Bureaux au Sénégal, à Dubaï et à Hong Kong

Pour plus d’informations, visiter notre site internet : www.APO-opa.com

