APO Group conclut un partenariat avec Les Scoops d'Afrique et Dépêches d'Afrique

L’Agence Digitale d’Informations Africaines (ADIA),éditeur des sites d’informations https://www.LeScoopsdAfrique.com/ et https://www.DepechesdAfrique.fr/ annonce son nouveau partenariat avec APO Group, le principal service de communiqué de presse en Afrique.

APO Group rassemblera la totalité du contenu pertinent émis par les gouvernements africains et le diffusera à travers https://www.LeScoopsdAfrique.com/ et https://www.DepechesdAfrique.fr/ par le biais de son service de distribution de communiqués de presse, et d’un tag ‘Coronavirus’ spécialement conçue à cet effet (bit.ly/APOcoroTag) sur https://www.Africa-Newsroom.com/.

Ce nouveau partenariat offre la possibilité aux sites de l’Agence Digitale d’Informations Africaines d’être encore plus visible sur chaque continent. Le partenariat renforce le positionnement de d’APO-Group et propose aux lecteurs de https://www.LeScoopsdAfrique.com/ et https://www.DepechesdAfrique.fr/, des informations fraiches et inédites en rapport avec l'Afrique.

Afin d’accroître sa portée et son autorité, APO-Group permettra à l’Agence Digitale d’Informations Africaines, de reprendre et republier librement les informations panafricaines qu’elle diffuse.

L’Agence digitale d’Informations africaines, éditrice des sites d’informations https://www.DepechesdAfrique.fr/ et https://www.LeScoopsdAfrique.com/ a été fondée par le journaliste camerounais Nestor Nga Etoga, ancien collaborateur de l’agence Anadolu, du service français de Radio Chine Internationale et du journal https://www.LePoint.fr/; au vu du besoin d’illuminer le public par des informations correctes, à l’égard de l’actualité du continent africain.

Les deux sites d’informations traitent l’actualité de l’Afrique et des africains à travers le monde, les itinéraires des dirigeants et couvrent des événements internationaux.

« Réactive et innovante, l’Agence Digitale d’Informations Africaines vous permet de rester connecté en permanence à l’Afrique, a l’information de qualité, à la réalité. Succursale de la première Agence Digitale d’Informations Africaines (A.D.I.A), notre groupe poursuit son développement au plus près du public et de l’entreprise. Nous progressons sur tous les horizons de la communication : multimédia (presse, télévision, internet), services aux entreprises et évènementiel » ; a déclaré Nestor Nga Etoga, le directeur des publications de l’Agence.

L’accord de partenariat entre APO-Group et l’ADIA arrive dans un contexte où de Dakar à Ouagadougou, de Lomé à Libreville, de Cotonou à Yaoundé, la presse vit son covid-19. Les revenus publicitaires, le traitement de l'information, les méthodes de travail et le tirage sont fortement impactés par la pandémie du coronavirus.

Au Cameroun, pays le plus touché en Afrique centrale avec plus de 1000 cas de contamination, il est difficile de voir les foules habituelles devant les kiosques des grandes villes comme Yaoundé et Douala.

Distanciation sociale oblige, les "titrologues" (terme local pour désigner ceux qui s'agglutinent pout lire les grands titres de journaux devant les kiosques) ont disparu ou viennent de moins en moins.

Dans les rédactions, ça tourne jusqu'à des heures tardives. Le pays n'est pas sous couvre-feu. Mais, la crise sanitaire n'est pas sans impact sur les revenus du média. La plupart de nos annonceurs sont dans l'industrie de la consommation. Avec le ralentissement de l'activité économique, plusieurs des partenaires ont retiré leurs annonces. Une situation qui impacte fortement la presse.

Seule, les médias en ligne à l’instar de https://www.LeScoopsdAfrique.com/ et https://www.DepechesdAfrique.fr/ la apparaissent comme le rempart indiqué pour les lecteurs en quête de nouvelles fraiches du continent.

Contact Médias :

Nga Etoga Nestor

Founder and Ceo

L’Agence Digitale d’Informations Africaines

Cameroun

Email : redaction@lescoopsdafrique.com

Tel : +237 675302312

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/apo-group-co...