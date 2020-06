APO Group organisera les points de presse en ligne de l'OMS Afrique sur le COVID-19 avec une diffusion en direct sur 300 sites Web liés à l'Afrique et sur Google News

APO Group (www.APO-opa.com), le leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises, est fier d’annoncer une collaboration unique avec le Bureau régional de l'Afrique de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (www.AFRO.WHO.int) pour l'organisation de conférences de presse en ligne pendant la pandémie de COVID-19.

A partir du jeudi 25 juin, APO Group organisera les points de presse en ligne officiels de l'OMS dédiés aux médias africains. Grâce aux solutions uniques proposées par APO Group, le service comprendra la traduction simultanée et la diffusion en direct sur plus de 300 sites d'actualités liés à l'Afrique, ainsi que sur l'application mobile Google News, fournissant des mises à jour cruciales sur la santé et des informations potentiellement vitales à des millions de personnes à travers l'Afrique.

Les conférences de presse fourniront aux médias toutes les dernières nouvelles sur le COVID-19 en Afrique et donneront aux journalistes la possibilité de poser des questions à certains des plus grands experts mondiaux de la santé. Elles seront tenues par le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, Dr Matshidiso Moeti, qui sera accompagné d’autre personnalités invités en fonction des sujets traités.

Les conférences de presse suivantes ont d’ores et déjà été programmées pour le 9 juillet, le 23 juillet et le 6 août, avec une récurrence bimensuelle qui se poursuivra durant toute la durée de la pandémie.

Les conférences de presse se concentreront sur les questions liées à la santé et se dérouleront parallèlement aux séances d'information régulières actuellement coordonnées par le Forum économique mondial (WEF), qui se concentreront plus largement sur l’impact du COVID-19 et auront lieu en alternance, tous les quinze jours.

« L'OMS reconnaît le rôle important que jouent les médias pour informer le public des dernières nouvelles et des découvertes scientifiques sur le COVID-19 », a déclaré le Dr Zabulon Yoti, directeur régional des urgences pour l'OMS Afrique. « Des points de presse en ligne réguliers sont un excellent moyen de tenir à jour les médias et de s'assurer que les gens disposent d'informations vitales. »

« Notre réseau inégalé de plus de 300 sites d'information liés à l'Afrique signifie que nous pouvons garantir que les informations essentielles fournies dans ces points de presse en ligne atteignent les quatre coins du continent », a déclaré Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur et président d’APO Group. « Nous sommes très honorés de travailler aux côtés de l'Organisation Mondiale de la Santé et de participer à l’effort collectif pour lutter contre la pandémie. »

Le 9 avril 2020, APO Group a lancé sa Coronavirus Initiative for Africa (https://bit.ly/2yROcLg), faisant don de ressources et d'expertise pour soutenir les gouvernements africains et les institutions africaines dans la lutte contre le COVID-19.

APO Group travaille bénévolement sur plusieurs initiatives pour lutter contre le coronavirus.

Il s’agit notamment de :

Améliorer la distribution des communiqués de presse sur le coronavirus émis par les gouvernements africains

Inviter des personnalités africaines de premier plan à participer aux défis #SafeHandsChallenge et #HealthAtHome de l'OMS

Coordonner la création d'un programme de soutien à la production d'images capturant la lutte contre le COVID-19 en Afrique

Coordonner l'organisation de conférences de presse en ligne pour soutenir la communication de l’OMS en Afrique

À ce jour, APO Group a distribué gratuitement plus de 4000 communiqués de presse aux gouvernements et aux autorités sanitaires de plus de 40 pays africains.

L’entreprise a récemment rejoint la Coalition mondiale pour l'éducation lancée par l'UNESCO dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (https://bit.ly/2zvgImC), conçue pour aider les pays à trouver des solutions d'apprentissage à distance pour minimiser les perturbations de l'éducation causées par la pandémie. Les autres partenaires du secteur privé au sein de la Coalition sont : Microsoft, Google, Facebook, Zoom, IBM, Orange, Ericsson, McKinsey et bien d'autres.

Les journalistes souhaitant assister aux points de presse en ligne du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique doivent s’enregistrer ici: https://APO-opa.com/OMS

