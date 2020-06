APO Group rejoint la Coalition Mondiale pour l'Education lancée par l'UNESCO dans le contexte de la pandémie de COVID-19

APO Group (www.APO-opa.com), le leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises, a annoncé aujourd'hui son adhésion à la Coalition mondiale pour l'éducation (https://bit.ly/2Y0jwSc) lancée par l'UNESCO dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Visionnez le message vidéo du fondateur et président d’APO Group, Nicolas Pompigne-Mognard (en anglais) : https://bit.ly/2YDwy7p

Quelque 1,2 milliard d'étudiants et de jeunes à travers la planète sont touchés par les fermetures d'écoles et d'universités en raison de l'épidémie de COVID-19. En réponse, l'UNESCO a lancé la Coalition mondiale de l'éducation (https://bit.ly/2Y0jwSc), avec le secteur privé, les organisations multilatérales et la société civile, afin de faciliter les synergies et de tirer parti des compétences des partenaires pour aider les pays à déployer des systèmes d'apprentissage à distance afin de minimiser les perturbations de l'éducation et de maintenir les contacts sociaux avec les apprenants.

Sous la devise de la Coalition mondiale pour l'éducation - « Learning Never Stops » - l'UNESCO a développé une campagne de médias sociaux autour de cette importante initiative.

En tant que partenaire du secteur privé, APO Group fera don de ressources et d'expertise, augmentant ainsi la visibilité de la Coalition mondiale pour l'éducation lancée par l'UNESCO.

Dans ce cadre, le 9 avril 2020, APO Group a lancé l'initiative APO Group Coronavirus Initiative for Africa (https://bit.ly/3bklssw), en faisant don de ressources et d'expertise à titre gracieux pour soutenir les gouvernements, institutions et organisations officielles africaines dans la lutte contre COVID-19.

« Nous pensons que l'éducation, et en particulier l'éducation des filles, est un investissement essentiel pour l'avenir. Lorsque les filles vont à l'école, tous les objectifs de développement fixés par la communauté internationale deviennent réalisables », a déclaré le Fondateur et Président d’APO Group, Nicolas Pompigne-Mognard (www.Pompigne-Mognard.com). « Aujourd'hui, nous sommes fiers de nous associer à l'UNESCO et à certaines des plus grandes entreprises du monde pour faire en sorte que les enfants du monde entier puissent poursuivre leurs études, en accordant une attention particulière aux communautés les plus vulnérables et défavorisées ».

« Plus de 250 millions d'élèves sont encore touchés par les fermetures d'écoles en Afrique. Plus elles durent, plus le risque d’une déscolarisation définitive est élevé. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. L'éducation représente l'avenir, c'est le moteur de développement le plus puissant pour les sociétés. Nous devons unir nos forces pour combler les énormes lacunes de connectivité, accroître la résilience et veiller à ce que l'éducation serve tous les enfants et les jeunes de tous les continents. Je suis convaincue qu'en rejoignant la Coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO, APO Group contribuera à accroître la visibilité d'une éducation inclusive de qualité et à soutenir les approches transformatrices », a déclaré Mme Stefania Giannini, Sous-Directeur général pour l'éducation à l'UNESCO.

