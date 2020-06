AUDA-NEPAD et le Groupe Ecobank annoncent les piliers du programme AUDA-NEPAD « 100,000 MPME d'ici 2021 » pour les micros, petites et moyennes entreprises africaines

AUDA-NEPAD (l'Agence de développement de l'Union africaine) (https://www.NEPAD.org/) et le Groupe Ecobank (http://www.Ecobank.com/) engagent des ressources pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Afrique. Le deuxième atelier virtuel animé par McKinsey le 11 juin 2020 a permis de réaffirmer l'importance de maintenir l'accès au marché et de renforcer les capacités des MPME. Au cours de cette session, des représentants de haut niveau de la Commission de l'Union africaine, des banques régionales de développement, des institutions financières de développement, des organisations internationales et des banques commerciales du continent, ont convenu de mettre en place le programme AUDA-NEPAD « 100 000 MPME d'ici 2021 ».

Les MPME ont besoin de nos ressources collectives pour sécuriser et créer de nouveaux emplois sur le continent africain. En tant que tel, le programme « 100 000 MPME d'ici 2021 » de l’AUDA-NEPAD comprendra cinq piliers : (1) Académie AUDA pour les MPME, (2) Programme de Soutien en Financement pour les MPME, (3) Marché des MPME, (4) Micro Plan d’assurance-maladie pour les MPME et (5) Plateforme digitale dédiée aux MPME. Ces cinq piliers sont conçus pour garantir que les MPME du continent soient soutenues pour devenir plus résilientes, afin d’améliorer leur accès au marché et se servir de la technologie comme levier pour accéder au marché africain de 1,3 milliard de consommateurs afin de tirer parti de l'Accord de libre-échange continental africain.

Dr Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire exécutif de l’Agence de Développement de l’Union Africaine a salué la contribution de toutes les institutions financières, partenaires au développement et autres parties prenantes qui ont participé à la conception du programme «100 000 MPME d'ici 2021 ». Il a souligné la nécessité pour tous les acteurs de travailler ensemble et de soutenir le secteur privé en Afrique, afin de protéger l'emploi et de créer les 440 millions d'emplois dont le continent aura besoin d'ici 2030.

Ade Ayeyemi, Directeur général du groupe Ecobank, a réitéré l'engagement de Ecobank envers cette initiative et a spécifiquement confirmé son soutien dans la construction de la plateforme numérique, le développement de contenu pour l’Académie des MPME et la participation aux prêts aux MPME africaines.

Les MPME africaines font déjà l’objet d’une attention particulière au niveau national avec des engagements de soutien par les différents gouvernements. Le programme AUDA-NEPAD mettra en commun les ressources africaines en termes de capacités, de financement, d’accès aux marchés et de technologie, pour aider à mettre en place une réponse continentale aux problématiques liées aux MPME.

A propos de la plateforme :

L’AUDA-NEPAD (https://www.NEPAD.org/) et le Groupe Ecobank travailleront avec les institutions et entreprises Africaines solidaires de leur vision pour utiliser la plateforme à des fins de suivi et de référence permettant ainsi aux membres et aux MPME de partager leurs expériences, leurs meilleures pratiques, les politiques nationales et les difficultés rencontrées et également de mettre à disposition les ressources nécessaires en vue d’appuyer les entreprises et économies Africaines à surmonter les difficultés engendrées par la pandémie. Cela permettra de hiérarchiser les actions de l’Agence à court, moyen et long terme à l’endroit des Etats Membres de l’Union Africaine et des partenaires pour (i) atténuer l’impact économique du COVID-19, et (ii) bâtir sur les enseignements tirés du projet 100.000 MPME ainsi que des diverses initiatives nationales, régionales et continentales pour rehausser le niveau de résilience des économies Africaines face à la pandémie.

A propos du Plan d’Action de la Riposte de l’AUDA-NEPAD au COVID-19 :

Le Plan d’Action de la Riposte de l’AUDA-NEPAD au COVID-19 est une réponse proactive, efficace et directe pour renforcer la couverture sanitaire sur le continent et améliorer l’accès à des services de santé durables et résilients pour assurer la protection des bases économiques de l’Afrique. L’ensemble des domaines thématiques adressés par le plan créé un écosystème propice au secteur privé pour contribuer à sa mise en œuvre et tirer profit de sa valeur ajoutée que constitue l’ouverture de nouveaux marchés selon une approche gagnant-gagnant. L’AUDA-NEPAD recevra elle-même les investissements et dons financiers au titre de son Plan d’Action de Riposte au COVID-19. L’Agence sert d’intermédiaire entre les divers prestataires de service et les gouvernements et coordonne également la chaine des valeurs à partir des opérations jusqu’aux mécanismes institutionnels.

A propos d’Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’) :

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank (http://www.Ecobank.com/), le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 15.000 personnes au service d’environ 20 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays Africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Ethiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations du trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers à savoir London Stock Exchange à Londres, Nigerian Stock Exchange à Lagos, Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour en savoir plus, merci de visiter http://www.Ecobank.com/.